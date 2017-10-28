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(Görüntülü Haber) 1 TL'lik döner ekmek izdihamı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da yeni açılan lokantada 1 TL'ye satılan ekmek arası tavuk dönerden almak isteyenler izdihama neden oldu

28 Ekim 2017 18:43

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR\'da yeni açılan lokantada 1 TL\'ye satılan ekmek arası tavuk dönerden almak isteyenler izdihama neden oldu.

Açılış öncesi iş yeri önünde uzun kuyruk oluşturanlar, ucuz döner ekmekten alabilmek için mücadele etti. 300 kiloluk tavuk döner, kısa süre tükenirken, işyeri sahibi ve aynı zamanda Iğdır Aras Spor Kulüp Başkanı Hasan Aras, yoğun ilgi nedeniyle kampanyanın haftasonu da devam edeceğini söyledi. İşyerinin gelirini Spor Toto BAL 3\'üncü Grup\'ta mücadele veren Iğdır Aras Spor\'a harcayackalırını belirten Aras, \"Amacımız;  lezzeti herkese tattırmak hem de kulübe bir gelir kaynağı sağlamaktı\" dedi. 

Vali Yardımcısı Bilgehan Karanfil, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici ve çok sayıda davetlinin katıldı tavuk dönerciyi boş bırakmayacaklarını belirten Iğdırlılar, \"Bu lokantaya kulübümüz gibi sahip çıkmalıyız\" dedi.

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