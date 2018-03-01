(Görüntülü Haber) 1 milyon lira kefaletle tahliyesine karar verilmişti... Savcı itiraz etti, tekrar tutuklandı

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE\'de 2 yıl önce Ergenekon Davası’nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti’nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç’un (25) cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Bir milyon TL kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı ile her gün karakolda imza atma şartıyla oy çokluğuyla tahliyesine karar verilen Orhan Ünğan, itiraz üzerine tekrar tutukluluğunun devamına karar verildi. Öte yandan Sanık Ünğan’ın başka bir dosyadan tutuklu olduğu için cezaevinden hiç çıkmadığı öğrenildi. SAVCI İTİRAZ ETTİ Davaya bakan Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşma savcısı Ercan Gövler, sanık Orhan Ünğan hakkında verilen tahliye kararının kaldırılmasını bir üst mahkeme olan Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nden talep etti. OYBİRLİĞİYLE TUTUKLULUK DEVAMINA KARAR VERİLDİ Talebi değerlendiren Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi de sanığın üzerine atılı suçun Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 100/3 maddesinde sayılı katalog suçlardan oluşu, atılı suçu için yasada öngörülen cezanın miktarı, bir kısım tanıkların olaya ilişkin beyanlarının tespit edilememiş olması, sanığın delillere etki etme şüphesinin bulunması, sanığın birden çok sahte kimlik kullanmasını dikkate alarak , adli kontrol tedbirinin de yeterli olamayacağını kararında belirtti. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye kararının kaldırılmasına karar veren Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Orhan Ünğan’ın tutukluluk halinin devamına oybirliğiyle karar verdi. OLAYIN GEÇMİŞİ Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen geçtiğimiz Cuma günü “Adam öldürmeye azmettirme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Orhan Ünğan’ın yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar vererek, sanık Ünğan’ın 1.000.000 TL (bir milyon Türk Lirası)nakdi güvence parası yatırması ve ikametine en yakın karakolda ya da jandarma karakoluna her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında imza atması şartı koyarak, tahliyesine oy çokluğuyla karar vermişti. Üye Hakim de sanık Ünğan’ın tahliyesine muhalefet şerhi koymuştu. Öte yandan Sanık Ünğan’ın başka bir dosyadan tutuklu olduğu için cezaevinden hiç çıkmadığı öğrenildi. İDDİANAME İddianamede şüpheliler Yavuz Yavuztürk, Nizamettin Yeke, Bekir Karçiğa, Savaş Samusak, Aslan Turan, Sabri Turan, Hasret İlter Üzüm ve Ali Golzari’nin “Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna yardım etmek” suçundan 30’ar yıldan 40’ar yıla kadar ayrı ayrı hapisleri isteniyor. Tutuklu Orhan Ünğan ve firari sanık İlhan Ünğan’ın tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna azmettirmek suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.