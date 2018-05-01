T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 1 Mayıs öncesi tüm Türkiye'de huzur ve güven denetimi yapılıyor

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-TÜRKİYE genelinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, polis ve jandarma birimlerince Türkiye Güven ve Huzur Denetimi gerçekleştiriliyor

01 Mayıs 2018 00:27

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-TÜRKİYE genelinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, polis ve jandarma birimlerince Türkiye Güven ve Huzur Denetimi gerçekleştiriliyor. Eş zamanlı olarak saat 20.00\'da başlayan denetimde, 36 bin 180 polis, 22 bin 157 jandarma personeli görev alıyor. Denizden ve havadan desteklenen denetime 221 dedektör köpek de katılıyor. Taksim\'de gerçekleştirilen denetimde, şüphe üzerine durdurulan araçlarda arama yapılırken, vatandaşlara da Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirildi. Bazı araçların aramasında 1.5 yaşındaki Shadow adlı Alman kurdu görev aldı. Türkiye genelindeki denetimler saat 22.00\'a kadar sürecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat DELİKLİTAŞÖzgür ERENİSTANBULDHATÜRKİYEMayıs EmekDayanışma GünüTürkiye GüvenHuzur DenetimiDenizdenTaksimGenel Bilgi Taraması GBTBazıShadowAlmanTürkiye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24