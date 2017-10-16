(Görüntülü Haber) 1 kilo balı 3 dakikada yedi

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kaş İlçesi\'nde bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği kapsamında bal yeme yarışması yapıldı. Yarışmanın birincisi 3 dakikada 1 kilo balı yiyen Ayhan Azak oldu. Kaş\'a bağlı Doğantaş Mahallesi\'nde bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen Hasat ve Bal Şenliği\'ne Kaymakam Bilgihan Bayar, Belediye Başkanı AK Partili Halil Kocaer, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Şenlik Meydanı\'nda üreticiler ballarını tanıttı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası Elmalı Belediyesi Mehteran Takımı gösteri yaptı. Yerel sanatçıların konseri ardından bal yeme yarışı yapıldı. 7 kişinin katıldığı yarışmada, yarışmacılara 1\'er kilo bal ve kaşık verildi. Balı en kısa sürede yemeyi amaçlayan yarışmanın birincisi Ayhan Azak oldu. Azak 1 kilo balı 3 dakikada yemeyi başardı. İkinciliği Arif Akman, üçüncülüğü de Ali Atakan aldı. Bal yeme yarışında birinciye 30 kilo, ikinciye 15 kilo, üçüncüye de 5 kilo bal hediye edildi. Birinci Ayhan Azak, balın tadının mükemmel olduğunu söyledi. \"BİZİM BALIMIZ ÇOK FARKLI\" Şenliği düzenleyen Doğantaş Mahalle Muhtarı Ali Karataş, \"Köyümüzün çam balı Türkiye\'de birinci kalitededir. 4 yıldır festival yapıyoruz. Balımızın en güzel kalitede satılmasını istiyoruz. Antalya\'mızın birinci çam balı, Doğantaş balıdır. Bu konuda çok iddialıyız. Antalya\'dan Muğla\'ya kadar tüm çam balları ölçüldü. Doğantaş birinci oldu. Doğantaş çam balında çiçek karışımı olmadığından bizim balımız çok farklı ve organiktir\" dedi. Doğantaş Mahallesi ve çevresinde yaklaşık 15 bin arı kovanı bulunuyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından bölgede bal ormanı kuruldu. Çam ormanlarının kesilmesinin yasak olduğu bölgedeki çam ormanları arının bal yapacağı \'basara\' denilen maddeyi üretiyor. Bu nedenle bölgede üretilen bala halk arasında \'basara balı\' da deniyor.