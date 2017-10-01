(Görüntülü Haber) 1 haftadır kayıp 2 arkadaş havadan, karadan aranıyor

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy İlçesi\'nde geçen cumartesi akşamı, \"Balık tutmaya gidiyoruz\" diyerek evlerinden ayrılan fabrika işçileri 24 yaşındaki Kaan Arda ile 22 yaşındaki Gürkan Pehlivan ortadan kayboldu. Ekipler, halen izlerine rastlanılmayan iki kişiyi bulmak için \'drone\' ile havadan ve karadan arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çerkezköy\'de fabrikada işçi olarak çalışan Kaan Arda ile Gürkan Pehlivan, bir hafta önce, \"Balık tutmaya gidiyoruz\" diyerek evlerinden ayrıldı. 59 EE 239 plakalı otomobille yola çıkan 2 arkadaştan bir daha haber alınamadı. Aileleri, cep telefonlarına ulaşamadığı Arda ve Pehlivan\'ı gidebilecekleri her yerde aradı. Ancak, bulamayınca, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmalarını sürdüren, polis, jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri, Gürkan Pehlivan\'ın cep telefonunun en son Demirköy mevkiinde sinyal verdiğini belirledi. Arama kurtarma ekipleri Demirköy ve Büyükçavuşlu Mahallesi\'ndeki bölgeyi önce insansız hava aracı \'Drone\' ile havadan ve karadan araziye dağılarak didik didik arama çalışmalarını sürdürüyor. Polis dalgıçlar baraj gölünde arama yaparken, karadan bölgedeki çiftlikler ve ormanlık alanda aramaları devam ettiyor. Kayıp gençlerin yakınlarının da katıldığı arama çalışmalarında henüz sonuca ulaşılamadı.