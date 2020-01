(Görüntülü Haber) 1 günlüğüne sevmek için aldığı yavru köpeği bisiklet sepetinde taşıdı

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK’ta, 5 yaşındaki Abdulkadir Öztürk, 1 günlüğüne sevmek için sahibinden emanet aldığı yavru köpeği bisiklet sepetinde taşıyarak eve götürdü. Abdulkadir Öztürk, bir hafta önce babası Fatih Öztürk ile birlikte gezerken inşaat halindeki binada gördüğü sahipli yavru köpeğe hayran kaldı. Abdulkadir Öztürk, her akşam babasıyla giderek köpeği sevdi. Küçük çocuk, sevmek amacıyla bir günlüğüne köpeği sahibinden istedi. Sahibinin de izin vermesi üzerine Abdulkadir Öztürk yavru köpeği sepete koyarak babasıyla yola çıktı. Abdulkadir’in sevimli köpeği bisikletin sepetine koyarak yolculuk yaptığını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı kişiler, durdukları hayvansever çocuğu ilgisinden dolayı kutladı. Oğlunun köpeklere karşı bir sevgisi olduğunu belirten 31 yaşındaki Fatih Öztürk, şöyle dedi: “Köpeği geçen hafta önce inşaatta çalışan bir kişide gördük. Oğlum biraz sevdi. Sonra her akşam buluşup köpeği 1 saat sevmeye devam etti. Sahibinden de pazar günü için de gezdirmek için söz aldık. Her Pazar oğlumla birlikte bisiklet gezintisine çıkarız. Bugün de köpeği aldık, gün boyu beraber olacağız, yarın sabah da sahibine teslim edeceğiz.”