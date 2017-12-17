(Görüntülü Haber) 1 dakika içinde 2 milyon TL'lik döviz bulunan çelik kasayı çaldılar

İbrahim AKTÜRK- Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA)- FATİH\'te, silahlı ve yüzleri maskeli 4 kişi, döviz bürosunun anahtarını kopyaladıkları uzaktan kumandalı kepengi açarak içeri girdi. İçerisinde 2 milyon TL değerinde döviz ve bir kilo altının bulunduğu çelik kasayı yaklaşık 1 dakika içinde çalan soyguncular kayıplara karıştı. Soygun anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. OLAY SABAH SAAT 04.00\'DA OLDU Olay saat 04.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Gençtürkler Caddesi üzerindeki döviz bürosunda meydana geldi. Silahlı ve yüzleri maskeli 4 kişi, araçla döviz bürosunun önüne geldi. Soyguncular, anahtarını kopyaladıkları uzaktan kumandalı kepengi açarak içeri girdi. Soygunculardan biri ise dışarıda gözcülük yaptı. ÇELİK KASAYI 1 DAKİKADA ÇALDILAR İşyerinde, içerisinde 2 milyon TL değerinde döviz ve 1 kilo altın bulunan çelik kasayı 1 dakika içerisinde çalan soyguncular, geldikleri araca binerek hızla kaçtı. Soygun anı, yan taraftaki otelin güvenlik kameraları ile kaydedildi. Görüntülerde, soyguncular ilk önce uzaktan kumanda ile kepengi açarken görülüyor. İçeri giren soyguncular, çelik kasayı 1 dakika içerisinde taşıyarak dışarı çıkarıyor. Bu arada, işyeri önünde gözcülük yapan soygunculardan biri, elindeki silahı otel çalışanlarına doğrultuyor. Soygunun ardından şüpheliler hızla olay yerinden kaçıyor. \"BU PARALARI KOLAY KAZANMIYORUZ\" Soygunun ardından döviz bürosunun önüne gelen işyeri sahibi Ömer Faruk Ak, \"Gece alarm şirketinden telefon geldi. Hemen kalkıp geldik. Soyguncular araçla gelmişler. Yan taraftaki otelin çalışanlarına silah doğrultmuşlar. İşyerinde, içerisinde 2 milyon TL değerinde döviz ve 1 kilo altının bulunduğu çelik kasayı almışlar. Kumandayı kopyalamışlar. 1 dakikada içeri girip kasayı alıyorlar ve aracın içine atıp kaçıyorlar. Bu paraları kolay kazanmıyoruz\" diye konuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, döviz bürosunda delil topladı. Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, soyguncuların yakalanması için çevrede araştırma başlattı.