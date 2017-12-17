T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 1 dakika içinde 2 milyon TL'lik döviz bulunan çelik kasayı çaldılar

İbrahim AKTÜRK- Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA)- FATİH'te, silahlı ve yüzleri maskeli 4 kişi, döviz bürosunun anahtarını kopyaladıkları uzaktan kumandalı kepengi açarak içeri girdi

17 Aralık 2017 12:43

İbrahim AKTÜRK- Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA)- FATİH\'te, silahlı ve yüzleri maskeli 4 kişi, döviz bürosunun anahtarını kopyaladıkları uzaktan kumandalı kepengi açarak içeri girdi. İçerisinde 2 milyon TL değerinde döviz ve bir kilo altının bulunduğu çelik kasayı yaklaşık 1 dakika içinde çalan soyguncular kayıplara karıştı. Soygun anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. OLAY SABAH SAAT 04.00\'DA OLDU Olay saat 04.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Gençtürkler Caddesi üzerindeki döviz bürosunda meydana geldi. Silahlı ve yüzleri maskeli 4 kişi, araçla döviz bürosunun önüne geldi. Soyguncular, anahtarını kopyaladıkları uzaktan kumandalı kepengi açarak içeri girdi. Soygunculardan biri ise dışarıda gözcülük yaptı. ÇELİK KASAYI 1 DAKİKADA ÇALDILAR İşyerinde, içerisinde 2 milyon TL değerinde döviz ve 1 kilo altın bulunan çelik kasayı 1 dakika içerisinde çalan soyguncular, geldikleri araca binerek hızla kaçtı. Soygun anı, yan taraftaki otelin güvenlik kameraları ile kaydedildi. Görüntülerde, soyguncular ilk önce uzaktan kumanda ile kepengi açarken görülüyor. İçeri giren soyguncular, çelik kasayı 1 dakika içerisinde taşıyarak dışarı çıkarıyor. Bu arada, işyeri önünde gözcülük yapan soygunculardan biri, elindeki silahı otel çalışanlarına doğrultuyor. Soygunun ardından şüpheliler hızla olay yerinden kaçıyor. \"BU PARALARI KOLAY KAZANMIYORUZ\" Soygunun ardından döviz bürosunun önüne gelen işyeri sahibi Ömer Faruk Ak, \"Gece alarm şirketinden telefon geldi. Hemen kalkıp geldik. Soyguncular araçla gelmişler. Yan taraftaki otelin çalışanlarına silah doğrultmuşlar. İşyerinde, içerisinde 2 milyon TL değerinde döviz ve 1 kilo altının bulunduğu çelik kasayı almışlar. Kumandayı kopyalamışlar. 1 dakikada içeri girip kasayı alıyorlar ve aracın içine atıp kaçıyorlar. Bu paraları kolay kazanmıyoruz\" diye konuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, döviz bürosunda delil topladı. Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, soyguncuların yakalanması için çevrede araştırma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKTÜRK Murat SOLAKİSTANBUL DHA FATİHTLSoygunOLAY SABAH SAATOLDU OlayKemalpaşa Mahallesi Gençtürkler CaddesiSilahlıSoyguncularSoygunculardanKASAYIDAKİKADAGörüntülerdeBuSoygununPARALARI KOLAY KAZANMIYORUZ" Soygunun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24