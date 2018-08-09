(Görüntülü) 'Hababam Sınıfı' oyuncuları 43 yıl sonra bir araya geldi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da açılan \'Hababam Sınıfı Müzesi\' kapsamında, filmin yaşayan 10 oyuncusu, 43 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldi.



Kepez Belediyesi, Türk sinemasının kült film serisi Hababam Sınıfı Müzesi\'ni hayata geçirdi. 7\'den 70\'e herkesin izlerken kahkahaya boğulduğu ve sosyal yaşamdan dersler çıkarılacak Yeşilçam\'ın unutulmaz filminin birçok unsuru bu müzede yer alıyor. Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi\'ndeki Amir Ateş Semt Konağı\'ndaki açılış, Hababam Sınıfı\'nın hayatta olan öğrencilerini 43 yıl aradan sonra yeniden bir araya getirdi. Hababam Sınıfı\'nın 10 öğrencisi, müzeye girdiğinde duygu dolu anlar yaşadı. Çoğu şu anda 65 yaşın üstünde olan sanatçılar, sınıftaki detayları tek tek inceledi, fotoğraflarının yer aldığı sıraların yanına oturdu.



OYUNCULAR DUYGULANDI



Oyunculardan Ümit Doğru, 1976 yılında \'Hababam Sınıfı Uyanıyor\' filmiyle Yeşilçam\'la tanıştığını söyledi. Güzel bir kadroda yer almanın gururunu yaşadığını belirten Doğru, filmlerinin henüz ilk günkü gibi izlenmeye devam etmesinin kendilerini çok sevindirdiğini kaydetti.



Dilaver Gür de 1975 yılında üniversitede mühendislik eğitimi alırken kadroya dahil olduğunu söyledi. Aradan geçen yıllara rağmen serinin ilgiyle izlendiğini anlatan Gür, 44 yıl boyunca akadaşlarıyla görüşmeye devam ettiğini belirterek, müzeyi açanlara teşekkür etti.



Müzenin ev sahibi Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü ise Altın Portakal şehri olan Antalya\'nın, Yeşilçam filmlerinin gönül dünyalarında özel bir yer tuttuğunu söyledi. Tütüncü, \"Hababam Sınıfı\'nı yıllardır tekrar tekrar izlemekten bıkmadık. Altın Portakal\'ın şehrinde bu müzenin var olmasını çok yakışacağını düşündük\" dedi.



TÜREL\'DEN OYUNCULARI SÜRPRİZ



Müzenin açılışına katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel de oyunculara güzel bir sürpriz yaptı. Müzede yer alan piyanonun başına geçen Türel, film serisinin bazı müziklerini çaldı. Oyuncular da Türel\'in çaldığı şarkılara sözleriyle eşlik etti. Müzenin etkileyici olduğunu dile getiren Türel, filmin 5 nesli etkileyen ve bundan sonra gelecekleri etkilemeye devam edeceğini vurguladı. Türel, \"Hababam Sınıfı ile büyüdük. Oyuncuları burada görünce buranın canlı bir müze olduğunu fark ettim. Toplumun bütün kesimleri bu sınıfta kendinden bir şeyler bulabilecek\" dedi.



İNEK ŞABAN, HAFİZE ANA, DAMAT FERİT



Hababam Sınıfı\'nın hatıralarından oluşturulan müzede Kemal Sunal, Tarık Akan, Adile Naşit, Münir Özkul ve Halit Akçatepe\'nin silikon heykelleri, sıraların üzerinde de Hababam Sınıfı yazarı Rıfat Ilgaz, yönetmen Ertem Eğilmez, filmde rol alan Adile Naşit, Cem Gürdap, Sıtkı Akçatepe, Kemal Sunal, Münir Özkul, Muharrem Gürses, Ahmet Sezerel, Feridun Şavlı ve Tarık Akan\'ın birer fotoğrafı bulunuyor. Sınıfın duvarları ise filmden kesitlerin bulunduğu fotoğraflarla süslendi.