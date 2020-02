(Görüntülü) GYİAD iş dünyasında cinsiyet eşitsizliği ile mücadele edecek

İstanbul, 4 Ekim (DHA) - Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), kadınların iş hayatında daha aktif olmalarına ve Türkiye’nin geleceğe eşit adımlarla yürümesine katkıda bulunmayı amaçlayan Eşitlik Hareketi projesini hayata geçirdi. Eşitlik Hareketi’yle, kadın ve erkeğin iş hayatında eşit temsil edilmesi, kaynaklardan ve fırsatlardan eşit ve adil şekilde yararlanması, karar alma süreçlerine eşit katılım sağlaması ve eşit ücret ve yan haklara sahip olması amaçlanıyor. Projenin etkisini artırmak ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla, hazırlanan, iş dünyasının yanında sanat ve spor alanlarında önde gelen isimlerinin yer aldığı ‘Eşitlik Zamanı’ adlı film, online platformlarda ve sinemalarda izlenebilecek. Eşitlik Hareketi’nin tanıtıldığı toplantıda konuşan GYİAD Başkanı Yiğit Savcı, “GYİAD 16. Dönem Yönetim Kurulu olarak tüm çalışmalarımızı ‘Dönüşüm’ vizyonu altında topladık. Bu yola çıkarken her katman için farklı bir başlık belirledik ve kadın, dijitalleşme ve sanat konu odakları üzerinden dönüşüme katkı sağlayacak projeler üretmeye karar verdik. Dönüşüm Çalışma Gruplarımız olarak adlandırdığımız bu üç başlığı işlerken, kadının dönüştürücü gücünü merkeze aldık çünkü kadın aslında çekirdek ailede, bireyin dönüşümüne çok ciddi yön veriyor. “Cinsiyet eşitliği konusu önemsiyoruz. Başkan olurken bu konuya büyük hassasiyet gösterdim ve listemizin yarısını kadın üyelerimizden, yarısını erkek üyelerimizden olacak şekilde belirledik. “Derneğimizin ‘Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği’ olan ismini ‘Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği’ olarak değiştirdik. Kadınların hem istihdamda hem yönetim kademelerinde hem de eşit ücretle eşit işe alınmalarında, yükselmelerinde güçlü şekilde var olduklarının ve var olmalarının sağlanması gerektiğini söylüyoruz. Her türlü şartta, iş hayatında kadın ve erkek eşittir diyoruz ve Eşitlik Hareketi’ni başlatıyoruz” dedi GYİAD Kadın Çalışma Grubu Başkanı İlkay Demirdağ, konuşmasında, kadınların toplumun yarısı, kalkınmanın anahtarı ve ekonominin can damarı olduğunu söyledi ve ekledi, “Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı kalkınma için; kadının çalışma hayatında hak ettiği yeri alması, işgücüne aktif bir biçimde katılması ve yönetimde söz sahibi olması anahtar bir role sahiptir. Çünkü, kadına bakış açısı, tüm toplumun geleceğini belirler. İşte bu yüzden, hayallerimiz için güçlenmemiz, geleceğe eşit adımlarla yürümemiz gerekiyor! Çünkü eşitlik olmadan toplumlar dönüşemez. İşte bu sebeple GYİAD olarak Kadın Çalışma Grubumuzun liderliğinde iş dünyasında cinsiyet eşitliğinin sağlanması için ortak bir duruş, söylem ve aksiyon planı oluşturabilmek üzere ‘Eşitlik Hareketi’ni hayata geçiriyoruz.” GYİAD’ın “Eşitlik Manifestosu”nun maddeleri söyle sıralandı: Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) inisiyatifi olan ve kadınların ekonomik hayatın her alanında ve her seviyesinde yer almalarını hedefleyen Kadının Güçlenmesi Prensiplerini (Women Empowerment Principles-WEPs) kabul ediyoruz. İş hayatında “Eşitlikçi” insan kaynakları politikaları benimseyerek tüm çalışanlarımız için kapsayıcı ve eşit bir çalışma ortamı oluşturuyoruz ve aşağıdaki prensipleri benimsiyoruz: Kadın ve erkek iş hayatında eşit temsil edilmeli Eşit değerlendirme süreçlerine tabi tutulmalı Kaynaklardan ve fırsatlardan eşit ve adil şekilde yararlanmalı Karar alma süreçlerine eşit katılım sağlamalı Eşit ücret ve yan haklara sahip olmalı. Eşitlik Hareketi imzacısı olarak, iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere attığımız her adımı raporluyoruz, bu hayati konudaki gelişmelerin takip edilmesini sağlıyoruz.