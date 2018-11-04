(Görüntülü) Güzel sözleri ahşapta ölümsüzleştiriyor

Ahmet ACAR KAŞ, (DHA) ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde emekli öğretmen Fahri Gökoğlan (60), şekil verdiği ahşapların üzerine güzel sözleri işleyerek, ölümsüzleştiriyor. Fahri Gökoğlan, 27 yıl ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra emekli oldu ve Kaş\'a yerleşti. Aileden gelen ahşap sanatını, emekli olduktan sonra yaşama geçiren Fahri Gökoğlan, Toroslarda yetişen ardıç ağaçlarının atıl durumda olan, odun için ayrılan bölümlerini satın alıyor. Kasaba Mahallesi\'ndeki bir marangoz atölyesinde kestirdiği ahşap parçalarına evinin bahçesindeki atölyesinde şekil veren Fahri Gökoğlan, bunların üzerine Mustafa Kemal Atatürk, Yunus Emre, Mevlana, Pir Sultan Abdal, Fatih Sultan Mehmet, Hz. Ali, Tolstoy, Nelson Mandela ve Konfüçyüs\'ün güzel sözlerini, Nazım Hikmet ve Can Yücel\'in şiirlerinden dörtlükleri yapıştırma harflerle yerleştiriyor. Üzerine vernik çekilen ahşaplar özlü sözler ve şiirleri ölümsüzleştiriyor. Ahşaplara değişik şekiller de veren Fahri Gökoğlan, ağaçlar üzerine saatler yerleştiriyor. Saatin üzerine kurum adı veya istenen sözü yazıyor. Ardıç ağacından kalın kalemler yapıp, üzerine söz yaza Gökoğlan, yaptığı işleri kurumlara ve dostlarına hediye ediyor. Gökoğlan, bazı ağaçları da saksı yaparak kaktüs yetiştiriyor. Fahri Gökoğlan, Sanata karşı ailecek özel bir ilgimiz var. Bu babadan gelen bir yetenek. Kardeşlerim de güzel sanatlarla uğraşıyor. Heykel sanatçısı. Öğretmen Okulu yıllarında bu sanata karşı ilgiyi aşıladı bize öğretmenlerimiz. Mezun olduktan sonra bunu öğretmen olarak yapmaya çalıştım. Zaman yoktu bu sanatla uğraşmaya. Emekli olduktan sonra düşünürlerin özlü sözleriyle ardıç ağacını birleştirip, ölümsüzleştirmek istedim. Bunları yapıyorum. Evime gelen eş dosta da hediye ediyorum. Duvarlarında sergiliyorlar dedi.