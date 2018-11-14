(Görüntülü) Gurme Fuarı'nın açılışında kurdele yerine peynir kesildi

Ahmet ÜN- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR ve birçok farklı kentin mutfağını tanıtmak amacıyla düzenlenen Gurma Fuarı açıldı. Fuarın açılışında kurdele yerine, Diyarbakır\'a özgü 21 metre uzunluğunda örgü peynir kesilip, davetlilere ikram edildi.



Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği\'nin (DESOB) destek verdiği Gurme Fuarı, TÜYAP Fuar Merkezi\'nde açıldı. Diyarbakır\'ın mutfağının yanı sıra bölgedeki bir çok kente özgü ürünlerin sergilendiği fuarın açılışına katılan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, fuarda yer alan ürünlerin binlerce yıllık gelenekten gelen zenginliklerin bir buluşması olduğunu belirterek, \"Bugün belki de unutulmaya yüz tutan yemekleri hatırlatmak ve yaşatmak, kullanılan doğal ve organik ürünleri herkese sunmaktır amacımız. Çok güzel gelişmeler yaşıyoruz. Türkiye\'nin gelişen ve kalkınan çizgisinde, Diyarbakır\'da buna katkı sunan çok önemli kazanımlar elde ediyoruz. Terör örgütünün ihaneti nedeniyle Diyarbakır\'a gelmesi geciken bütün hizmetleri Diyarbakır\'a kazandırıyoruz. Diyarbakır\'da uzun bir zamandır hem arzuladığımız, hem de gayret gösterdiğimiz bir alanda paylaşmak istiyorum. Diyarbakır\'da Doğu ve Güneydoğu\'ya hizmet edecek bir vize ofisinin açılması kararı alındı. Kararlılıkla yürüyoruz. Bu büyük ülke her bir noktasıyla inanç ve imanla geleceğe yürüyor. Diyarbakır Gurme Fuarı, tüm dünyanın gıda, beslenme ve lezzet uzmanlarını bizimle buluşturacak. Biz sahip olduklarımızı biliyor, kendimize, kentimize ve ülkemize güveniyoruz\" dedi.



KURDELE YERİNE 21 METRE UZUNLUĞUNDA PEYNİR KESİLDİ



Vali Güzeloğlu\'nun konuşmasının ardından, fuarın açılışına geçildi. Açılışta kurdele yerine özel olarak hazırlanan 21 metre uzunluğundaki örgü peynir kesilip davetlilere ikram edildi. Fuar kapsamında, yemek kültürlerinin yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla usta aşçılar tarafından sac tava, kaburga dolması, Diyarbakır çöreği, meftune, Diyarbakır güveci, içliköfte gibi kentin yöresel lezzetlerinin yanı sıra Diyarbakır kadayıfı da konuklara ikram edildi. Fuar, 18 Kasım\'a kadar açık kalacak.

