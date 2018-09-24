T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Güreşseverler, Yunusemre'deki festivali çok beğendi

MANİSA, (DHA) MANİSA'nın Yunusemre Belediyesi'nin organizasyonuyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'ne, halk yoğun ilgi gösterdi

24 Eylül 2018 20:32

MANİSA, (DHA) MANİSA\'nın Yunusemre Belediyesi\'nin organizasyonuyla bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali\'ne, halk yoğun ilgi gösterdi. Binlerce vatandaş, Ortaköy mesire alanına akın etti. Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali\'ne 13 kategoride, 32\'si başpehlivan olmak üzere 400 pehlivan katıldı. Ortaköy Mesire Alanında gerçekleştirilen güreşlerde, kıspet kuşanan pehlivanlar kıyasıya güreşti. Mücadelelerin sonunda altın kemerin sahibi, Orhan Okulu oldu. Müsabakaları ise binlerce güreşsever izledi. Yunusemre Belediyesi\'nin organizasyonuna tam not veren vatandaşlar, başta Yunusemre Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Çerçi\'ye ve ekibine teşekkür etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MANİSA DHA MANİSA Yunusemre BelediyesiYuntdağı Yağlı Güreş FestivaliBinlerceOrtaköyOrtaköy Mesire AlanındaMücadelelerinOrhan OkuluMüsabakalarıYunusemre BelediyesiYunusemre Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24