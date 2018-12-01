(Görüntülü) Güreşçi develeri yetiştiren anne-kız belgesel oldu

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba köyünde, dededen kalma güreşçi deve yetiştiriciliğini 20 yıldır devam ettiren ve güreş alanlarına gelen Seniha Yüksel (70) ile kızı Habibe Yüksel\'in (45) hikayesi, belgesele konu oldu. 52 dakikalık \'Namın Yürüsün\' belgeselinde, anne kızın develeriyle birlikte sürdürdükleri yaşamları anlatılıyor.



Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba köyünde, dededen kalma 70 yıllık deveciliği devam ettiren Seniha Yüksel ve kızı Habibe Yüksel\'in 20 yıldır deve güreşi arenalarında geçen hayatları ile devecilik kültürüyle içiçe olan yaşamlarının belgeseli çekildi. Aslen Bayramiçli olan ve profesyonel fotoğrafçılık yapan Serkan Uslu, 5 yıl önce Bayramiç\'te güreş alanında gördüğü deveci Seniha Yüksel ile kızı Habibe Yüksel\'in güreş arenasında fotoğraflarını çekmeye başladı. Fotoğraflarla yetinmeyen Uslu, güreş alanında video görüntülerini de çektiği anne ve kızı belgesel yapmaya karar verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 52 dakikalık \'Namın Yürüsün\' belgeselinde Seniha ve Habibe Yüksel\'in deve güreşlerindeki video görüntülerinin yanı sıra, develerin günlük hayatta bakımlarının yapıldığı görüntüler de yer aldı.



\'NAMIMIZ YÜRÜSÜN\'



Habibe Yüksel, \"Serkan Bey, beş yıl önce bize geldi. Annem ve benim, develerimizin de yer alacağı bir belgeselini çekmek istediğini iletti. Biz de kabul ettik. Deve güreşi arenalarında bizi adım adım takip etti ve belgeselimizi çekti. Devecilik hayatımız \'Namın Yürüsün\' belgeselinde yer aldı. Mutluyuz. Annem ve benim deve merakım dedelerimizden gelir. Deveyi sevmeyen insan bu zorlu yolu seçmez. Namımız yürüsün diyorum\" dedi.



BELGESELİN GALASI, BAYRAMİÇ\'TE YAPILACAK



Belgesele imza atan Serkan Uslu da \"Bayramiç\'te deve güreşi arenasında Seniha Yüksel ile kızı Habibe Yüksel\'i gördüm. İlk defa bir kadının deve güreşlerine katıldığını ve Efecan1, Efecan 2 isimli develerini güreştirdiğine şahit oldum. Bu durum dikkatimi çekti. Fotoğraflarını çekerken, bir belgeselin daha iyi olacağı kanaatine vardım. Son 4 yıldır da Bayramiç\'te develerine bakarlarken, çeşitli güreş alanlarda develerini güreştirirken, anne ve kızın video görüntülerini çektim. Projem, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklendi. Deveci anne kızın belgeselini bitirdim. \'Namın Yürüsün\' belgeselinin galasını da Bayramiç ilçesinde yapacağım\" diye konuştu.