(Görüntülü) Güreş Federasyonu'nun 2018 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı (3)

Musa Aydın: \"Bu sene ülkemize 196 madalya kazandırdık\" Yakup Topuz: \"Dersimizi aldık\" Salih Bora: \"İlk amacımız Tokyo Olimpiyatları\" Yasemin Adar: \"Amacımız İstiklal Marşımızı okutmak\" Buse Nur ARSLANOĞLU - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL,(DHA) Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı. Türkiye Spor Yazarları Derneği\'nde düzenlenen toplantıya Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Serbest Güreş Milli Takımlar Koordinatörü Yakup Topuz, Grekoromen Güreş Milli Takımı Antrenörü Salih Bora, Kadın Milli Takımı Antrenörü Efraim Kahraman ve Dünya İkincisi Güreşçi Yasemin Adar katıldı. Federasyon Başkanı Musa Aydın, 2018 yılının başarılı geçtiğini belirterek, 2019 Dünya Şampiyonası\'nı iyi değerlendirmek istediklerini söyledi. Aydın, \"Amacımız 2020 Tokyo Olimpiyatları\'nda büyük bir başarı elde etmek\" şeklinde konuştu. Güreşte 1923 yılından bu yana Olimpiyatlar\'da, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları\'nda toplam 1609 madalya alındığını söyleyen Musa Aydın, \"Bugüne kadar 454 altın, 476 gümüş ve 679 bronz madalya alındı. Olimpiyat tarihinde ülkemizin kazandığı 94 madalyanın 63\'ünü güreş takımları kazandı. Bu madalyaların kazanılmasında emeği geçen federasyon eski başkanlarına, sporcularımıza ve antrenörlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Aramızda olmayanlara da Allah\'tan rahmet diliyorum. Rio Olimpiyatları\'nda ülkemizin aldığı 8 madalyanın 5\'ini güreşte kazandık. Büyük bir başarıya imza attık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Darısı 2020 Tokyo Olimpiyatları\'na\" ifadelerini kullandı. \"BU SENE ÜLKEMİZE 196 MADALYA KAZANDIRDIK\" 2018 yılında Türkiye\'ye toplam 196 madalya kazandırdıklarını ve uluslararası turnuvalarda 5 kez İstiklal Marşı\'nı okuttuklarını vurgulayan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, \"2017\'de yapılan Avrupa Şampiyonası\'nda toplam 9 madalya aldık ve 5 kez İstiklal Marşı\'nı okuttuk. Marşımızı Avrupa\'ya ezberlettik. 68 yıl aradan sonra böyle bir başarı yakalandı. Dünya Şampiyonası\'nda da 8 madalya aldık ve 3 şampiyon çıkarttık. 2018\'de tüm kategorilerde 90 altın, 48 gümüş ve 58 bronz madalya kazandık. Bu sene ülkemize 196 madalya kazandırdık. Avrupa Şampiyonası çok zor bir şampiyonaydı. Rusya\'da güreşçilerimiz büyük bir başarıya imza attı. 13 madalya aldık ve 5 şampiyon çıkarttık. Avrupa\'da yine 5 kez marşımızı okuttuk. İstikrarı sürdürdük. Dünya Şampiyonası\'nda 9 madalya kazandık, Metehan, Dünya Şampiyonu oldu. 2 şampiyonumuz Rıza Kayaalp ve Taha Akgül\'ün yaşadığı talihsizlikler başarımıza gölge düşürdü. Spor ailesi olarak en çok şampiyonluk beklediğimiz sporcularımızın madalya alamaması bizleri çok üzdü. Ancak unutulmasın ki bu arkadaşlarımız robot değil, insan. Bu mağlubiyetlerden biz derslerimizi aldık. Ankara\'da teknik ekibimizle uzun uzun değerlendirmeler yaptık ve büyük dersler çıkardık. Bundan sonraki hedefimiz 2019 Dünya Şampiyonası. Burada Olimpiyat kotası var. Dünya Şampiyonası\'nda ilk 6\'ya giren sporcular vize alacaklar. Sporcularımızın vizelerini almalarını sağlamak ve 2020\'de rahat bir programla Tokyo\'ya hazırlanmak istiyoruz. Tokyo\'da dünyanın en iyi güreş takımıyla Olimpiyatlar\'da yer alarak İstiklal Marşımızı okutmak istiyoruz. Sporda en büyük hedef olimpiyattır. Güreş de Türk sporunun lokomotifidir. Güreş ailesi olarak üzerimizde çok büyük bir sorumluluk var. Bunun farkındayız ve hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. İnşallah 80 milyonu Tokyo\'da başarıyla temsil edeceğiz. 80 milyon insanımıza da burada görevler düşüyor. Hepimiz üzerimize düşeni yapacağız ve Tokyo\'da ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz\" dedi. YAKUP TOPUZ: \"DERSİMİZİ ALDIK\" Başkan Musa Aydın\'ın ardından açıklamalarda bulunan Serbest Güreş Milli Takımlar Koordinatörü Yakup Topuz, başarısız gibi görünen sporcuların olduğunu söyleyerek, \"Dışarıdan bakınca başarısız gibi görünen sporcularımız var. Son saniyede kaybeden sporcularımız var. Dağıstan\'da çok önemli başarılara imza attık ve burada yeni sporcular devreye girdi. Bazı sporcularımızla ilgili teknik analizimizi yaptık. Hatalar olunca başarısızlık ortaya çıkıyor. Rıza ve Taha\'nın altın madalya alamamasına başarısızlık olarak bakılıyor. Bu sporda her zaman iniş çıkış olabilir. Avrupa\'da başarılı olduk, Dünya Şampiyonası\'nda madalya sayımız az oldu. Biz 2019\'a iyi bakıyoruz. Dersimizi aldık. En az 4 sıklette altın madalyayı zorlarız. Taha bana göre dünyanın 1 numarası. İnşallah Olimpiyatlar\'da Taha, Soner, Süleyman ve Fatih önemli başarılar alacak. Önümüzde puanlı turnuvalar var. Birlik ve dirlik içinde olduğumuzda başarı gelecektir. Güreş, Türk sporunun lokomotifidir\" ifadelerini kullandı. SALİH BORA: \"İLK AMACIMIZ TOKYO OLİMPİYATLARI\" Grekoromen Güreş Milli Takımı Antrenörü Salih Bora, ilk amaçlarının 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu belirterek, \"Grekoromen takım olarak 3 kişilik bir ekiple 1 gümüş ve 1 bronz madalya aldık. Grekoromen olarak 2000 yılında Olimpiyat şampiyonu çıkardık. 20 yıllık bir beklenti içindeyiz grekoromen olarak. Olimpiyatlar\'a katılabilmek için yapılacak olan kota müsabakalarını geçmez gerekiyor. Dünya Şampiyonası eylül ayında Kazakistan\'da yapılacak. Buradaki derecelere göre Olimpiyat durumu belirlenecek. 1 yıl önceden Olimpiyat\'a katılmayı hak etmek büyük bir avantaj çünkü önemli bir hazırlık dönemi geçirebiliyorsunuz. Aşağıdaki gençlerimizin abilerine yetişmesi için elimizden geleni yapacağız. Amacımız Olimpiyatlar\'da altın madalya kazanabilmek\" diye konuştu. Kadın Milli Takımı Antrenörü Efraim Kahraman, takımlarının istikrarlı çıkışlarını sürdürdüğünü belirterek, \"Asıl hedefimiz, başkanımızın söylediği gibi Tokyo Olimpiyatları. Tokyo\'da istikrarlı şekilde devam etmek istiyoruz. Kadınlarda Olimpiyat altın madalyamız yok. Bunu başarmak istiyoruz. Tek hedefimiz İstiklal Marşımızı okutmak\" şeklinde konuştu. YASEMİN ADAR: \"AMACIMIZ İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTMAK\" Dünya İkincisi Güreşçi Yasemin Adar ise 2018 yılının kadın güreşinde çok başarılı geçtiğini söyledi. Adar, \"2018 yılı kadın güreşi olarak çok iyi geçti. Birçok madalya kazandık. İlk kez Avrupa Şampiyonası\'nda takım halinde 3. olduk ve bu unutulmayacak bir başarı. Büyükler kadın kategorisinde ilk kez bir kupa kazanıldı. 5 madalya kazandık. Dünya Şampiyonası\'nda da 3 madalya kazandık. Bu da önemli bir başarı oldu. Artık ikinci olmak bizim için başarı olmaktan çıktı. Dünya ve Avrupa Şampiyonu olmaya hazırlandığımız için ikinci olmak bizim için başarısızlık oluyor. Amacımız bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı okutmak\" ifadelerini kullandı. AYDIN: \"BAZEN HATALARIN ÖNÜNE GEÇEMİYORSUNUZ\" Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, hakem hatalarıyla ilgili olarak sorulan bir soruyu ise \"İnsanın olduğu yerde hata her zaman olur. Hakem konusunda tabii ki hataların olduğunu görüyoruz. Komite başkanıyla yaptığımız konuşmada kendisi bana, \'Başkan, sizin bir şampiyonluğunuzu yediler. Soner\'in şampiyon olması gerekirdi\' dedi. Ama burada yapacak bir şey yok artık. Ancak bu konuşmadan şunu çıkarabiliriz, dünya bizi izliyor, takip ediyor. Hakem konusunda ise bazen hataların önüne geçemiyorsunuz. İş hakemde bitebiliyor. Aynı puandaki 2 güreşçinin güreşi sırasında hakemler sonucu belirleyebiliyorlar\" diye yanıtladı. Taha Akgül\'ün başpehlivanlarla antrenman yapıp yapmayacağı konusunda da konuşan Aydın, \"Başpehlivanlarla antrenmanı düşünüyoruz ama şu anda aradaki makas çok açık. Eskiden Ali Gürbüz, Recep Kara, antrenman yapabiliyordu. Ancak şu anda zor gibi. Taha\'nın rakiplerini, Rıza\'da olduğu gibi çözmemiz gerekiyor. Hakem konusunda tabii ki bizim canımız yandığı için şikayetçiyiz ama bu herkese yapılıyor, birçok federasyon aynı haksızlıklarla karşı karşıya kaldığı için şikayetçi. Enes\'in maçı nedeniyle şikayette bulunurken, diğer ülkelerin federasyon başkanları da destek verdi. Birçok hakem, bizim şikayetlerimiz sonrasında görevden uzaklaştırıldı ancak madalyalar geri gelmiyor. Daha sonrası için belki caydırıcı oluyor ama madalya gitmiş oluyor\" açıklamasında bulundu.