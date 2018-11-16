(Görüntülü) Gürcistan'a kaçırılmak istenen 2 bin 40 parça tarihi eser ele geçirildi

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN\'de durdurulan bir yolcu otobüsünde çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 2 bin 40 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili F.T. gözaltına alındı.



Artvin Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Kayseri\'den Artvin\'e seyir halindeki bir firmaya ait yolcu otobüsünü Arhavi ilçesi sınırlarında durdurdu. Jandarma ekipleri, yolculardan F.T’nin (38) üzerinde ve çantalarında arama gerçekleştirdi. Aramada, çeşitli dönemlere ait 1442 adet sikke ile 598 adet obje olmak üzere toplam 2 bin 40 adet tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlerin Sarp Sınır Kapısı üzerinden Gürcistan\'a kaçırılmak istendiği düşünülüyor. Olayla ilgili F.T. gözaltına alındı.

