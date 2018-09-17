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(Görüntülü) Gurbetçi çift dolandırıcıların kurbanı oldu

Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA) KAYSERİ'de gurbetçi çift, telefon dolandırıcılarının FETÖ terör örgütüne karıştınız diyerek inandırması sonucu, 2 dolandırıcıya 46 bin Euro para kaptırdı

17 Eylül 2018 14:07

Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA) KAYSERİ\'de gurbetçi çift, telefon dolandırıcılarının FETÖ terör örgütüne karıştınız diyerek inandırması sonucu, 2 dolandırıcıya 46 bin Euro para kaptırdı. Yaşlı çifti dolandıranlar Konya\'da yakalanarak, Kayseri\'ye getirildi. Geçen 7 Eylül\'de yaşanan olayda, M.A. (24) ve İ.A. (24) telefonla Kayserili gurbetçi çift V.A. (79) ve D.A\'yı (78) arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. V.A. ve D.A\'yı FETÖ terör örgütüne karıştınız. Bankadaki ve üzerinizdeki parayı acilen bize verin diyerek kandıran telefon dolandırıcıları mağdurlara para hazırlamalarını söyledi. Şüphelilerin sözlerine inanan yaşlı çift hazırladıkları 46 bin Euro parayı dolandırıcılara teslim etti. Geçen sürede dolandırıldıklarını anlayan çift durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından iki özel ekip oluşturularak 48 saat kamera görüntüleri incelendi. Kamera kayıtlarına yakalanan M.A. ve İ.A. Konya\'da yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Kayseri\'ye getirilen zanlılar Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirildi. Zanlılar sağlık kontrolü sonrası adliyeye gönderilirken, 46 bin Euro ise henüz bulunamadı.

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