(Görüntülü) Güngören'de 4 katlı bina alev alev yandı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-GÜNGÖREN\'de 4 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın alevlerin büyümesiyle üst katlara sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.



Yangın, Güngören Haznedar Mahallesi Kınalı Caddesi üzerinde 4 katlı bir binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin büyümesiyle yangın üst katlara sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekipleri tarafından araştırılıyor.



Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.