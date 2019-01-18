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(Görüntülü) Güngören tramvay seferlerinde aksama (1)

İSTANBUL,(DHA)-GÜNGÖREN Mehmet Akif Ersoy Tramvay durağındaki teknik arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor

18 Ocak 2019 03:40

İSTANBUL,(DHA)-GÜNGÖREN Mehmet Akif Ersoy Tramvay durağındaki teknik arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Tramvay seferleri yapılamayan Zeytinburnu-Güngören arasındaki İETT ücretsiz otobüs seferleri düzenliyor. Ekipler, arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.


 

METRO İSTANBUL\'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul\'dan yapılan açıklamada, \"Teknik bir arıza sebebiyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında seferler Kabataş-Zeytinburnu ve Güngören- Bağcılar arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Zeytinburnu - Güngören İstasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır.

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