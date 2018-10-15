(Görüntülü) Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi

Aytekin KALENDER/GÜNEYSU (Rize), (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın memleketi Rize\'nin Güneysu ilçesi, yerli- yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Erdoğan\'ın ana- baba ocağına gelenler, ilçedeki Kıbledağı Dua Tepesi, Arap Düzü ve Handüzü Yaylası\'nı geziyor. Ziyaret edilen yerler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 2 katlı ahşap evi de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ana- baba ocağı Rize\'nin Güneysu ilçesi, turizm destinasyonu haline geldi. Son yıllarda yapılan turizm yatırımlarıyla ilçede, yerli- yabancı turistler ağırlanmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın memleketini görmek isteyenler, Güneysu\'ya gelerek, Arapdüzü Doğa Parkı, Handüzü Yaylası ve Kıbledağı Dua Tepesi\'ni geziyor. Ziyaret edilen yerler arasında Erdoğan\'ın Merkez Mahallesi\'ndeki 2 katlı, ahşap- taş karışımı, yöre mimarisini yansıtan evi de bulunuyor. Ziyaretçiler, evin fotoğrafını çekip, \'selfie\' yapıyor. Turistler, en fazla ilgiyi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bin 160 rakımlı Kıbledağı zirvesinde 3 yıl önce açılan ve senenin büyük bölümü sis bulutuyla kaplı Dua Tepe\'deki camiye gösteriyor. Cami, Erdoğan\'ın isteği üzerine, Üsküdar Şemsi Paşa Camii\'nin benzeri olarak inşa edilmişti. BAŞKAN TURAN: GÜNEYSU İLGİ ÇEKİYOR Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Güneysulu olmasının avantajlarından yararlandıklarını kaydeden Turan, \"Güneysu\'nun böyle büyük bir devlet adamını bağrından çıkarmış olması, ilçe için büyük bir iftihar kaynağıdır. Gittiğimiz her yerde bu durumun sıcaklığını hissediyoruz. Doğrusu bu durumdan da istifade ediyoruz ama Cumhurbaşkanı\'mız bu konularda çok adildir. Güneysu özellikle Cumhurbaşkanı\'mızın ana- baba ocağı olması dolayısıyla herkesin ilgisini çekiyor. Büyük bir devlet adamının nasıl bir yerden yetiştiğini merak edenlerin Güneysu\'ya gelmesi, bizim açımızdan farklı bir turizm kaynağı oluyor\" dedi. \'ARAPDÜZÜ, KIBLEDAĞI VE HANDÜZÜ TURİZM MERKEZİ OLACAK\' Güneysu\'nun doğal güzellikleriyle öne çıkan ve yeşilin her tonuna sahip ilçe olduğunu belirten Turan, turizm faaliyetlerini artırmak adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi: \"Turizm konusunda ilçe, doğal güzelliğe sahip olsa da altyapımız yoktu. Biz turizm altyapısı oluşturma konusunda gayret içindeyiz. Bu noktada yaptığımız bazı çalışmalar var. Bunlardan biri olan ve ilçenin 10 kilometre uzağında yer alan Arapdüzü mesire alanı, günde 500 ile 600 kişinin ihtiyacını karşılayan, yürüyüş parkuru, mesire alanı ve şelalelere sahip yerdir. Yine Kıbledağı kent ormanı ve camimiz var. Kıbledağı, çok stratejik bir tepedir. İsmini Güneysu\'nun kıble istikametinde yer aldığı için Kıbledağı olarak almıştır. Kıbledağı\'nda rahmetli Yusuf Yılmaz hoca tarafından yapılan bir mescit vardı. 2010 yılında bu bölgeye yol yapılmasının ardından Cumhurbaşkanı\'mız ile buraya çıkmıştık. Cumhurbaşkanı\'mız ilk defa bu alana çıkıyordu ve bu mescidin yenilenmesi gerektiğini söyledi. Hayırsever bir iş adamımız tarafından tüm masrafları karşılanarak çok güzel bir cami inşa edildi. Kıbledağı, turizm açısından Güneysu\'nun önemli mekanlarından birisi haline geldi. Handüzü Yaylası, Rize\'nin en düz ve merkeze en yakın yaylasıdır. Yayla yolu tamamen asfaltlanmış durumda. Rize merkeze 35 kilometre uzaklıktaki bu yere araba ile yaklaşık 40 dakikada ulaşım sağlanabiliyor. Handüzü Yaylası\'nda Doğu Koruma ve Milli Parklar bünyesinde 85 dönümlük günübirlik mesire alanı yaptık. Bu projemiz henüz hayata geçirilemedi. Önümüzdeki yıl Handüzü\'ne yapılacak olan tesisleri ihale edip turizme kazandırmak istiyoruz.\" KAYMAKAM DÜZGÜN: GÜNEYSU, CENNETTEN PARÇA Güneysu\'yu \'huzur\', \'mutluluk\', \'saflık\' ve \'dinginlik\' kelimeleriyle tanımladığını dile getiren Güneysu Kaymakamı Davut Düzgün ise \"Güneysu, bizim için cennetten bir parçadır. Güneysu\'ya henüz gelmeyenler, Türkiye\'de bu kadar pırıl pırıl bir doğaya sahip bu coğrafyayı henüz keşfedememişlerdir. Burayı görmemek bence bir eksiklik. Güneysu\'da tarihi, doğal ve turistik mekanlarımız mevcut. Bugün Kıbledağı Camii\'nde bir sabah namazı kılmak veya akşam gün batımını oradan takip etmenin dünyada bir eşi ve benzeri olmadığını düşünüyorum. Yine Handüzü\'nde sisli havada, bulutların üzerinde çay içmenin dünyada eşi olduğunu düşünmüyorum. Arapdüzü\'nden bir tarafınızda şelale diğer tarafınızda çamlar ile beraber huzurlu bir doğa yürüyüşü yapma imkanına sahipsiniz\" diye konuştu. \'İLK FIRSATTA YENİDEN GELECEKLER\' Dünyada, turizm konusunda son yıllarda \'saflık\' ve \'dinginlik\' temalarının öne çıktığına değinen Düzgün, \"Artık insanlar saflık ve dinginlik arayışlarındalar. Bu tür turizm bölgesi arayışları içerisinde olan yerli ve yabancı turistleri biz Güneysu\'muza bekliyoruz. Turistleri misafir edebilmek adına gerekli olan bütün çalışmaları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. İlçemizi ziyarete gelen kişilere daha dolu zaman geçirtebilmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Buraya gelerek Güneysu\'nun tarihi ve doğal güzelliklerini gören hemşerilerimiz buradan çok memnun ayrılacaklardır ve ilk fırsatta buraya yeniden geleceklerdir. Bu noktada çok ciddi ve kapsamlı bir çalışmamız var\" dedi. \'CUMHURBAŞKANI\'MIZ BURADAN KOPAMIYOR\' Kaymakam Düzgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, Güneysu\'yu yılda en az 3- 4 kez ziyaret ettiğini belirterek, \"Cumhurbaşkanı\'mız ve onun gibi diğer hemşehrilerimiz, buradan kopamıyor; zaten kopabilme imkanları da yok. Güneysu, herkesin mutlaka görmesi gereken bir yerdir. Gönlümüzü ve kalbimizi açtık, burayı ziyaret etmeye gelecek olan insanları bekliyoruz\" diye konuştu.