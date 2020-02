(Görüntülü) Güneydoğu'dan İstanbul'a yolcudan çok gıda getiriyorlar

İhsan DÖRTKARDEŞ/MARDİN, (DHA)- İSTANBUL\'a göç eden yakınlarına megakentteki fiyatlara oranla çok daha düşük fiyata yöresel, organik yiyeceklerden götürmek veya göndermek isteyenler, yolcu otobüslerinin bagajlarını tıka basa doluyor. Mardin’deki bir otobüs firmasının otogar müdürü Ethem Yurdakul, \"Yolcudan fazla gıda taşıyoruz. Yük taşımacılığı yapar hale geldik\" dedi. Doğu ve Güneydoğu’dan İstanbul’a göç ederek yaşamlarını burada sürdürenler geride bıraktıkları tatlardan mahrum kalmak istemeyince, memleketlerindeki yakınları devreye giriyor. İstanbul’a giden yolcuların yanı sıra megakentteki yakınlarını her mevsime göre değişen yiyecek ve erzaktan yoksun bırakmak istemeyenler bunları otobüslerle göndermeye yönelince otogarlar adeta nakliyat ambarlarına dönüyor. YÜKÜ ALINMAZ İSE YOLUCU BİLETİNİ İPTAL EDİP GİTMEKTEN VAZGEÇİYOR Otobüslerin hareket saatlerinden önce yolcular veya gıda maddelerini göndermek isteyenler minibüs, otomobil bagajları veya kamyonetlere yükledikleri bidon, teneke, çuval veya kutularının yanı sıra az sayıda bavulu peronların yanına istifliyor. Otobüslerin perona gelmesi ile birlikte birden büyük hareketlilik başlıyor. İlk hareket noktalarında bagajlarının büyük bölümü doldurulan otobüsler perona yaklaşınca tartışmalar da başlıyor. Otobüs sürücüleri ve muavinler, çuval, bidon, teneke veya koli yığınlarını bagajlara yerleştirmeye çalışırken, yükleri sığmadığı için \"Ben de gitmiyorum\" diyerek biletlerini iptal edenler de çıkıyor. \'SEZON DEĞİŞTİKÇE YÜKÜMÜZ DE DEĞİŞİYOR\' Mardin’deki otobüs firmasının otogar müdürü Ethem Yurdakul, aşırı yük nedeniyle çaresiz kaldıklarını anlatırken, \"Yolcudan fazla yük taşıyoruz. Şu an yolcu değil, yük taşımacığı yapıyoruz. Yolcuya yük sınırlaması getiremiyoruz. Bir bakıyorsunuz yolcu yanında 15-20 parça yük getiriyor. Gönderilen yükler mevsimlik değişiyor. Şu an en fazla peynir, turşu, zeytin taşıyoruz. Birkaç ay sonra bunların yerini başka gıda ürünleri alıyor. Yıl boyu nakliyemiz hiç bitmiyor\" dedi. İstanbul’a otobüslerle her gün tonlarca bulgur, pekmez, turşu, peynir, et gönderilirken, tıka basa doldurulan bagajların kapakları 3-4 kişi tarafından birkaç denemeden sonra güçlükle kapatılabiliyor.