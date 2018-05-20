(Görüntülü) Güneydoğu'da Galatasaray coşkusu

Ahmet ÜN-Burak EMEK-Esat TAŞTEKİN-Erkan BAY-Reşat YİĞİZ-Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR-ELAZIĞ-BATMAN-BİNGÖL,(DHA) Galatasaray\'ın Spor Toto Süper Lig\'de şampiyon olması Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde coşkuyla kutlandı. Diyarbakır ve Elazığ\'da zaman zaman gerginliklerin yaşandığı kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü. DİYARBAKIR\'DA GERGİNLİK ÇIKTI Galatasaray\'ın Spor Toto Süper Lig\'de şampiyon olmasının ardından Diyarbakır\'da sokağa dökülen taraftarlar uzun süre kutlama yaptı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Diyarbakır\'ın en işlek yeri olan Yenişehir ilçesindeki Ekinciler Caddesi\'ne çıkan taraftarlar, uzun araç konvoyları oluşturarak kutlama yaptı. Galatarasay taraftarlarının kutlama yapması sırasında, bir grup yoldan geçen araçlara saldırdı. Bir taraftarın boynundaki Galatasaray atkısını ateşe veren grup, uzun süre kutlama gösterilerini engellemeye çalıştı. Kutlama için konvoy yapan taraftarların araçlarına saldırıp zarar veren grup, çevreye rastgele havai fişek attı. Olayların büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı uyarı anonslarının ardından, ara sokaklara dağılan saldırgan grup, bu kez kendi aralarında kavga etti. Bunun üzerine polis ekipleri ara sokaklara girerek, kavga eden gruplara müdahale etti. Diyarbakır\'ın Ergani ilçesinde de maçın bitiminin ardından Galatasaraylı taraftarlar sokağa döküldü. İlçe merkezinde toplanan kalabalık bir grup, meşaleler yakarak Galatasaray\'ın şampiyonluğunu kutladı. ELAZIĞ\'DA KAVGA ÇIKTI, POLİS MÜDAHALE ETTİ Elazığ\'da da maçın bitmesinin ardından Galatasaray taraftarları sokağa dökülerek kutlama yaptı. Gazi Caddesi\'nde toplanan çok sayıda taraftarın kutlaması sırasında iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Vatandaşlar, tekme ve yumruklarla kavga eden grupları sakinleştirmeye çalışırken, ihbar üzerine bölgeye yunus timleri sevk edildi. Kutlamaların yapıldığı Gazi Caddesin\'ne gelen yunus timleri, kavga eden gruba müdahale ederek dağıttı. BATMAN\'DA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU Batman\'da Valilik ve Belediye tarafından, vatandaşların Göztepe - Galatasaray maçını izlemesi için Adalet Caddesi\'nde dev ekran kuruldu. Dev ekranda maçı izleyen Galatasaraylılara ayrıca Batman Belediyesi iftarlık dağıttı. Adalet Caddesi\'nde dev ekranda maçı izleyen Galatasaraylılar, maç boyunca takımları lehine tezahüratta bulundu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar, Turgut Özal bulvarında meşale yakıp, hava fişek gösterisi ile kutlama yaptı. Turgut Özal bulvarındaki kutlamalar sırasında uzun araçlar kuyrukları oluştu. Sarı-Kırmızı taraftarlar Turgut Özal Bulvarı\'nı trafiğe kaparak kutlamalarını geç saatlere kadar sürdürdü. BİNGÖL’DE GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları, Bingöl’de uzun araç kuyrukları ve yürüyüşle gerçekleşti. Genç Caddesi üzerinde toplanan taraftarlar, meşale ve Galatasaray bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Bazı taraftarlar ise araçlarıyla şampiyonluk kutlamalarına katıldı. Genç Caddesi Saat kulesi önünde toplanan taraftarlar, Galatasaray marşları ve sloganları ile takımlarının şampiyonluğunu kutladı. Geç saatlere kadar süren kutlamalar nedeniyle bazı noktalarda trafikte aksamalar yaşandı.