(Görüntülü) Güney Asya Jeet Kune Do Şampiyonası'na tarlada hazırlanıyor

Behçet DALMAZ- Safa ATMACA/VAN, (DHA) - SRİ Lanka\'da geçen yıl yapılan Güney Asya, Tayland\'ın başkenti Bangkok\'ta ise bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Thai Sanatları-Oyunları ve Festivali\'nde \'Jeet Kune Do\'da şampiyon olan Ferhing Kara (21), 17 Eylül\'de Sri Lanka\'nın ikinci büyük kenti Kandy\'de yapılacak şampiyonaya hazırlanıyor. Hakkarili üniversite öğrenisi Kara, 24 ülkenin yer alacağı \'Güney Asya Jeet Kune Do Şampiyonası\' için Van\'da arkadaşlarıyla çalıştığı tarlada antrenman yapıyor. Hakkari\'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Günyazı köyünden Van\'a, 30 yıl önce göç eden Kara ailesinin16 çocuğundan Ferhing Kara, 2011 yılında lise eğitimi için gittiği Kocaeli\'de, dövüş felsefesi Jeet Kune Do ile tanıştı. Kara, 7 ay Jeet Kune Do eğitimi gördükten sonra uluslararası yarışmalara hazırlandı. Kaldığı yurt tarafından verilen destekle Güney Asya\'da 10 Haziran 2017 tarihinde yapılan ve 12 ülkede 750 sporcunun yer aldığı \'Jeet Kune Do Yarışması\'na katılan Kara, altın madalya alarak, birinci oldu Kara, daha sonra Tayland\'ın başkenti Bangkok\'ta, 16 Mart\'ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen \'Uluslararası Thai Sanatları-Oyunları ve Festivali\'ne de ferdi olarak katıldı. Yarışmadaki tek Türk sporcu olan Kara, \'Jeet Kune Do\' branşı +90 kiloda yarıştı. Rakiplerini bir bir geçen Kara, finali de kazanarak, \'Jeet Kune Do\'da birinci olup, altın madalya kazanan Türk sporcu oldu. ÜST ÜSTE 2 ŞAMPİYONLUK Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi\'nde yaşayan ailesinin yanında kalan Ferhing Kara, yaz boyu kardeşleriyle birlikte tarlada ot biçiyor. Traktörün biçerle biçtiği otları toplayan Kara, çalıştığı tarlada günde 3 saatini antrenmana ayırıyor. Kendisi gibi Güney Asya Şampiyonası\'na hazırlanan Yüksekovalı arkadaşı Muaz Akdoğan (21) ile tarlada antrenman yapan Kara, 17 Eylül\'de Ski Lanka\'nın Kandy kentinde, 24 ülkenin yer alacağı \'Güney Asya Jeet Kune Do Şampiyonası\'na zor şartlarda hazırlandığını söyledi. 7 yıldır \'Jeet Kune Do\' yaptığını belirten Ferhing Kara, \"2 kez üst üste şampiyon oldum. 2016\'nın Haziran ayında Sri Lanka\'da yapılan Güney Asya ile 2018 yılının Mart ayında Tayland\'ın başkenti Bangkok\'ta yapılan yarışmalarda altın madalya kazanarak, dünya şampiyonu oldum. Bu sporu okul döneminde hocam Yüksel Yılmaz\'dan eğitim alarak öğrendim. Yaz tatillerinde Van\'da aileme tarlada çalışarak yardımcı oluyorum. İmkanım olmadığı için antrenmanlarımı çalıştığım tarlada yapıyorum. Abiler ve kardeşlerimle birlikte hem ot biçiyorum hem de burada antrenman yapıyorum\" dedi. SPONSOR ARIYOR 3 yıldır katıldığı şampiyonalara tarlada antrenman yaparak, hazırlandığını anlatan Ferhing Kara, \"Burada ot biçtiğim zaman arkadaşım geliyor, beraber antrenman yapıyoruz. Eğer sponsor bulursam 17 Eylül 2018\'te Sri Lanka\'nın Kandy kentinde yapılacak olan ve 24 ülkenin katılacağı Güney Asya Jeet Kune Do Şampiyonası’na katılacağım. Sri Lanka Jeet Kune Do Federasyonu\'ndan özel davetiye aldım. Şu an bizden haber bekliyorlar. Sponsor bulursak bu şampiyonaya arkadaşım Muaz Akdoğan ile birlikte katılacağız. Federasyondan herhangi bir destek almıyoruz. Biz sponsor yardımıyla bu şampiyonaya katılacağız\" diye konuştu. Ferhing Kara, dünya şampiyonu olduğu altın madalyayı gösterirken, \"En çok üzüldüğüm, altın madalyanın üzerinde ülkemizin bayrağının olmaması. Yarışmalara katılacağımı erken haber vermediğimiz için böyle oldu. İnşallah, bu yıl katılacağımız Güney Asya Jeet Kune Do Şampiyonası’nda tekrar şampiyon oluruz; alacağımız madalyanın üzerinde ülkemizin bayrağı da olur\" dedi.