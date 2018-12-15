(Görüntülü) Gümüşyaka'da kamyonet kamyona çarptı: 5 yaralı

Eren ERMİŞ/İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ Gümüşyaka\'da içerisinde 5 kişinin bulunduğu kamyonet, çimento yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, 1\'i ağır 5 kişi yaralanırken kamyon sürücüsü gözaltına alındı.



Kaza, saat 20.00 sıralarında D-100 Karayolu Gümüşyaka mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu 59 KS 532 plakalı kamyonet, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak 34 VR 762 plakalı çimento yüklü kamyona arkadan çarptı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücü Behbud Abdullayev, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı 5 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Adı öğrenilemeyen kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Olayla ilgili araştırma devam ediyor.