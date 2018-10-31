(Görüntülü) Gümüşhanespor Teknik Direktörü Metin İlhan: "Lige endeksliyiz"

Sinan UÇAR / GÜMÜŞHANE,(DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur’da Giresunspor ile karşılaşacak Gümüşhanespor’da teknik direktör Metin İlhan lige endeksli olduklarını belirerek, \"Kupada nereye kadar gidebiliriz değil de, ligde ne yapabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor\" dedi. İki sezon önce Giresunspor ile Play-Off heyecanı yaşadıklarını belirten Gümüşhanespor teknik direktörü Metin İlhan, \"Giresunspor iyi bir ekip. Şimdi karşılıklı kupa oynayacağız. Yalnız kupada nereye kadar gidebiliriz değil de, ligde ne yapabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Kupada ligde şans veremediğimiz oyuncuları değerlendireceğiz. 30 kişilik bir kadromuz var. Bu sayıyı da indirmeyi düşünüyoruz. Maalesef sağlıklı bir çalışma ortam olmuyor\" diye konuştu. \"LİGE ENDEKSLİYİZ\" Lige odaklandıklarını ifade eden teknik direktör İlhan, \"Biz lige endeksliyiz. Şuan konumumuz belli. Biran önce aşağılardan uzaklaşıp, puan farkını aşmak istiyoruz. Bunu yaparken yukarıyı da biran önce yakalamak istiyoruz\" şeklinde konuştu. HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI Bu arada TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor, Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur eleme maçında yarın konuk edeceği Giresunspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.