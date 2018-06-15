(Görüntülü) Gümüşhane'de sağanakta yol kapandı, araçlar hasar gördü

Sinan UÇAR/TORUL (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE\'nin Torul ilçesinde etkili olan sağanakta rögarlardan taşan su ile çevreden sürüklenen toprak ve çakıl yığınları nedeniyle Altıpınar köyündeki yol ulaşıma kapandı, park halindeki araçlarda hasar oluştu. Torul\'un Altıpınar köyünde öğle saatlerinde başlayan sağanak, taşkına neden oldu. Yağışın ardından rögarlardan taşan su, köy merkezindeki yolu kapladı. Bayramlaşmak için köy meydanında bulunan vatandaşlar da, yağmur sularından korunmak amacıyla güvenli yerlere sığındı. Yaklaşık 1 saat süren yağış sonucu oluşan sel, yol üzerindeki toprak ve çakılları da beraberinde sürükleyerek çevrede park halindeki araçlara hasar verdi, bazı iş yerlerini de su bastı. Köylüler küreklerle yolda biriken molozu temizlemeye çalıştı, iş yerlerinin ve diğer araçların zarar görmemesi için yola koydukları tahtayla set oluşturup, suyun yönünü çevirmeye çalıştı. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, kuvvetli gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar sürebileceğini belirterek, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması konusunda uyardı.