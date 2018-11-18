(Görüntülü) Gümüşhane'de maç sonrası olaylar çıktı: 10 taraftara gözaltı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 2-2 biten Gümüşhanespor- Ankara Demirspor karşılaşması sonrası olaylar çıktı. Polis, rakip takım futbolcularına sözlü tepki gösteren Gümüşhanespor taraftarlarına cop ve biber gazıyla müdahale etti. Olaylarda 10 taraftar gözaltına alındı. Gümüşhane Yenişehir Stadı\'nda, Gümüşhanespor ile Ankara Demirspor karşılaştı. Maç 2-2 biterken, son düdükle takımların futbolcuları arasında sahada gerginlik yaşandı. Olay büyümeden yatıştırılırken, futbolcular, soyunma odalarına gitti. Gümüşhanespor taraftarları, stadyum önünde toplanarak, rakip takım futbolcularına yönelik sözlü tezahüratlarda bulundu. Gümüşhanesporlular ile dağılmalarını isteyen polis arasında başlayan gerginlik ise arbedeye dönüştü. Polis, cop ve biber gazı ile taraftarlara müdahale etti. Olaylarda bazı taraftarlar yaralanırken, bazıları da biber gazından etkilenip, fenalaştı. Polis, 10 taraftarı gözaltına aldı. Uyarılar sonucu taraftarların dağılmasıyla gerginlik de sona erdi. Polisin kendilerine sert müdahalede bulunduğunu savunan Gümüşhanespor Taraftarlar Derneği Başkanı Remzi Miraç Koç, \"Polis, daha tribünde bize sert müdahale etmeye başladı. Bizi tahrik etti. Dışarıda arkadaşlarımıza cop ve biber gazı ile müdahale etti. Polisler bize hakaret ederek copla vurmaya başladı. Arkadaşlarımızda darp izleri var\" dedi.