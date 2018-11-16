(Görüntülü) Gümüşhane'de klimalı duraklar

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE\'de belediye tarafından, kentin 40 noktasına yaptırılan klimalı duraklar, toplu taşıma araçları bekleyen yolcuları kış aylarında ısıtıyor, yaz aylarında serinletiyor.



Gümüşhane Belediyesi tarafından hayata geçirilen klimalı duraklar, insanları yaz sıcağında serinletiyor, kışın ise soğuk hava şartlarından koruyor. İl merkezinde 40’a yakın bölgede yaptırılan ve kapıları dokunmatik sistemle açılıp kapanan akıllı duraklarda, ısıtma ve soğutma sistemi zaman rölesine bağlı olarak çalışıyor. Durak içerisindeki klimalar 15’er dakikalık zaman aralıklarıyla aktif hale gelerek, durak içerisinde bekleyen vatandaşların özelikle kış yaylarında soğuktan etkilenmesinin önüne geçiyor. Klimalı durakta bekleyen vatandaşlar oluşturulan kütüphaneden otobüs beklerken kitap da okuyabiliyor, dijital cihazlarının yanı sıra ücretsiz internetten yararlanıp, cep telefonlarını da şarj edebiliyor.



‘YAZIN SOĞUK KIŞIN SICAK’



Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, göreve başladığı ilk yıllarda klimalı durak projesini hayata geçirdiklerini belirterek, \"Biz karasal iklime sahip, yaklaşık bin rakımda olan bir şehiriz. Gündüzleri sıcak geceleri soğuk ve hava geçişleri de hızlı olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Ne yapabiliriz diye düşündük. İnsanları duraklarda beklerken, kış aylarında soğuktan, yaz aylarında ise sıcaktan koruyalım. Tabi bunun yanında da kötü niyetli insanlardan koruyalım. Duraklarımız elektrikli olduğu için daha aydınlık oluyor ve bekleyenler kendini daha güvende hissediyorlar\" dedi.



KONFORLU DURAK HİZMETİ



Klimalı durakların vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımlara sahip olduğunu kaydeden Çimen, \"Vatandaşlarımız durakta otobüs beklerken kitabını okuyor, telefonunu şarja takabiliyor ve kablosuz internete bağlanabiliyorlar. Kötü insanlar içinde kameralarımız var. Duraklarımız sadece soğuk ve sıcağa karşı değil, daha emniyetli ve daha konforlu bir şekilde insanlarımız 365 gün buradan faydalanabiliyorlar. Zaman zaman duraklarımıza sokak hayvanların girdiğini ve iklim şartlarından korunduğuna da şahitlik ediyoruz\" diye konuştu.



\'ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA\'



Durakta otobüs bekleyen Fahri Doruk, vatandaşların sadece otobüs beklerken değil soğuk havalarda da duraklara girerek ısındığını dile getirdi ve \"Devletimizden, belediyemizden Allah razı olsun. Vatandaşlarımız soğuktan duraklara girerek korunuyor. Bu çok güzel uygulama, vatandaşlarımıza çok faydalı\" ifadelerini kullandı.



Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Vehbi Demir ise \"Klimalı duraklarda ısınıyoruz, iyi bir çalışma. Otobüsler gelene kadar kendi evimizdeymiş gibi hissetmemizi sağlıyor. Gümüşhane kış memleketi ama akıllı duraklarda beklerken üşümüyoruz\" diyerek belediyeye teşekkür etti.



