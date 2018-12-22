(Görüntülü) Gümüşhane- Trabzon karayolunda heyelan

Fatih TURAN- Uğur AYDIN-Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE- Trabzon karayolunun Zigana Dağı mevkiinde heyelan meydana geldi. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı karayolunda temizlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Gümüşhane-Trabzon karayolunun Zigana Dağı, Köstere köyü yakınlarında dün saat 23.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yağışlar sonucu zeminin gevşemesiyle dağın yamacından kopan kaya parçaları yola yuvarlandı. Heyelan nedeniyle, 3 şeritli yolun bir şeridi ulaşıma kapandı. Gümüşhane-Trabzon karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, heyelan sırasında yoldan araç geçmemesi olası facianın önüne geçti. Karayolu ekiplerinin iş makineleri yardımıyla bölgedeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi.