(Görüntülü) Gümüşdağ'dan İBB Meclisi'nde 'şampiyonluk' yorumu

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Başkan Vekili ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, bir meclis üyesinin \"Haftaya şampiyon kim\" sorusu üzerine, \"Valla bizim gönlümüzde Başakşehir\" yorumunu yaptı.

İBB Meclisi\'nin Mayıs ayı oturumuna, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve CHP\'li İBB Meclis Üyesi Namık Kemal Ceylan\'ın Süper Lig\'deki \'şampiyonluk\' tahminleri damga vurdu.

\"BİZİM GÖNLÜMÜZDE BAŞAKŞEHİR\"

Namık Kemal Ceylan, önergesinden önce Göksel Gümüşdağ\'a, \"Başkanım ortalığı biraz yumuşatayım. Haftaya şampiyon kim sizce\" diye sordu. Bu soruya Gümüşdağ, \"Valla bizim gönlümüzde Başakşehir\" cevabını verdi. Bunun üzerine Ceylan, \"Bizim de Fenerbahçe\" dedi. Bu sırada AK Parti sıralarından bir meclis üyesinin, \"Bizim de Galatasaray\" dediği duyuldu.

\"BEŞİKTAŞ BİTİRDİ İŞİ\"

Daha sonra CHP İBB Meclisi Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever\'e dönen Gümüşdağ, \"Ertuğrul Bey\'e sorarsanız Beşiktaş diyor, ama Beşiktaş bitirdi işi\" sözleri meclisin gergin havasını yumuşattı.