(Görüntülü) 'Gülence'lerle kızları okutuyorlar

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR İş Kadınları Derneği üyeleri, haftada bir gün biraraya gelip ürettikleri seramik biblolardan elde edilen gelirle kızlara eğitim bursu veriyor. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden, her biri ayrı mesleklere sahip iş kadınları, \'gülence\' adını verdikleri biblolarla yaratıcılıklarını geliştiriyor.



İzmirli iş kadınları, genç kızların üniversite eğitimine destek sağlamak amacıyla seramik atölyesinde buluşup \'gülence\' figürleri hazırlıyor. \'Küçücük bir gülümseyiş, kocaman çözümlerin anahtarı olabilir\' sloganıyla yola çıkan İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) üyesi mimar Ayşe Elçi\'nin tasarladığı gülümseyen kız bibloları, bağışçıların desteğiyle genç kızların eğitimine katkı sağlıyor. Neşe Can, Sinem Mecik, Ayşe Elçi, Nalan Karakoç ve Huriye Serter yoğun iş temposundan vakit ayırıp her cumartesi atölyede buluşuyor.



Mimar Sinan Üniversitesi mezunu olan, 2000 yılından bu yana İzmir\'de dekoratif seramik tasarım ve üretimiyle ilgilenen Ayşe Elçi, birkaç yıl önce insanları gülümsetecek küçük bir şey hazırlamak isterken gülümseyen kızların ortaya çıktığını anlattı. İsimlerini \'gülence\' koyduğu biblolara başka bir anlam yüklemek isteyen Elçi, \"Bir kadın girişimci olarak genç kızları üniversite eğitimi için desteklemek istiyordum. Geçen yıl yolum İZİKAD ile kesişti. Bu projeyi birlikte hayata geçirirsek daha fazla kişiye ulaşır, daha fazla kızı okutabiliriz diye düşündük. Bir araya geldik ve gülencelerimiz çok kişiye ulaştı. Dernek olarak bağışçılara hediye ediyoruz. Bu yıl 50 lira bağış karşılığında bir gülence hediye ettik. Şirket olarak satışa sunduğumuz gülencelerin gelirini de İZİKAD\'a aktarıyoruz. Mayıs ayından bu yana bağışlar sayesinde 10 öğrenciye, ayda 300 lira olmak üzere 10 aylık burs fonu oluşturduk\" dedi.



İÇLERİNDEKİ YARATICILIĞI ORTAYA ÇIKARIYORLAR



İZİKAD Başkanı Huriye Serter, dernek olarak geleceğe yönelik bir projenin içinde olmak istediklerini belirterek burs verdikleri genç kızlar için bu gülenceleri hediye etmeye karar verdiklerini anlattı. İZİKAD\'a 50 lira bağışta bulunan herkese gülence hediye ettiklerini söyleyen Serter, kızlara eğitim desteğinin yanısıra mentorluk verdiklerini, sosyal projeleri takip edip, birlikte konserlere gittiklerini anlattı. Serter, okullarını bitirseler dahi kendi ayaklarının üzerinde durana kadar bursiyerlere desteği sürdürdüklerini ifade etti. El sanatlarıyla daha önce bir ilgisinin olmadığını belirten Serter, gülencelerin yapımıyla ilgili şöyle konuştu:



\"Ben çöpten adam bile çizemiyordum. Ama seramik ve hamurla uğraşmak bambaşka bir şeymiş. Çamurun başına oturunca içimizdeki yaratıcılık ortaya çıktı. Çok büyük zevkle çalışıyoruz. 6-7 kişiyiz. Zaman zaman çoğalıyoruz. Hepimizin bir işi ve mesleği var. Biz çalışan kadınlarız. Vaktimiz çok olduğu için değil, zamanımızı çok iyi değerlendirdiğimiz için bunları yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Yeni yıl geliyor. Şirketlerimizden ricam, bizimle irtibata geçsinler. Onlara gülenceleri anlatalım. Müşterilere ya da çalışanlarına yeni yıl hediyesi olarak belki çikolata ya da çiçek yerine ruhumuza daha iyi gelecek gülenceleri gönderirler.\"