(Görüntülü) Gran Fondo Çeşme koşuldu

Mustafa AKIN / Çeşme,(DHA) - Çeşme\'ye iki gün boyunca bisiklet heyecanı yaşatan Veloturk Gran Fondo Çeşme koşuldu. 17 ülkeden 1323 sporcu katılım gösterdiği organizasyonda 100 kilometre uzunluğundaki Lapierre ve 47 kilometrelik Toyota Hybrid etabı kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Organizasyonda ayrıca 11 görme engelli ve 3 paralimpik sporcu da yarışma fırsatı buldu. Çeşme Marina\'dan başlayan yarışlar aynı yerde sona erdi. Düzenlenen törenle dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Ödül törenine Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Kutlu ve kamu kurum ve kuruluşlardan temsilciler ve sporcular katıldı. LAPIERRE Uzun Parkuru Erkek Genel Klasman 1 Gökhan Uzuntaş - 02.45.32,98 (Yeşil Pedal Spor Kulübü) 2 İsmail Demir - 02.45.54,39 (Trakya Bisiklet ve Spor Kulübü 3 Cengiz Güner - 02.46.13,43 (Yeşilpedal Spor Kulübü) LAPIERRE Uzun Parkuru Kadın Genel Klasman 1 Arzu Sağnak - 03.11.25,57 (Peloton İstanbul Bisiklet Spor Kulübü) 2 Esin Yılmaz - 03.15.13,45 (Yapı Kredi Spor Kulübü) 3 Ayşegül Gökalp - 03.17.41,12 (Bozcaada Cycling) Toyota Hybrid Kısa Parkuru Erkek Genel Klasman 1 Ertuğrul Dağcı - 01.19.10,78 (ISS Turkey Cycling Team) 2 Barış Punar - 01.19.10,79 (Smyrna Train) 3 Ozan Yavuz - 01.19.10,91 (Hi-Ride) Toyota Hybrid Kısa Parkuru Kadın Genel Klasman 1 Esra Gökçek - 01.25.13,77 (Bireysel) 2 İpek Öztosun - 01.27.44,54 (Carraro) 3 Gölkem Fidan - 01.33.08,06 (Peloton İstanbul Bisiklet Spor Kulübü)