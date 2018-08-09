(Görüntülü) Göztepe Mahall Bomonti'yle sponsorluk anlaşması imzaladı  -2

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de pazar günü evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçıyla açılış yapacak Göztepe, 2018-2019 sezonu için Türkerler Holding\'le yeniden sponsorluk anlaşması imzaladı. Mahall Bomonti İzmir\'de gerçekleşen törene Başkan Mehmet Sepil, Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, teknik ekip, futbolcular ve siyasiler katıldı.







Türkerler Holding\'in Mahall Bomonti İzmir markasıyla işbirliğinin sürdürdükleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Mehmet Sepil, \"Biz İzmir olarak çok güzel şeylere layık bir yeriz. Ama İzmir şu an hak ettiği yerde değil. İzmir\'i yeni bir koşuya soktuk. Türkerler Holding\'le yeniden bir arada olmak büyük mutluluk\" diye konuştu.







SEPİL: \"İZMİR\'İ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK ZORUNDAYIZ\"







Göztepe\'nin ortaya koyduğu başarının tüm İzmir kulüpleri için önemli olduğunu vurgulayan Mehmet Sepil, \"Futbolda Göztepe olarak öncü rolüne soyunduk. Diğer takımlar da bizi takip edecek. Çok önemli bir görevimiz var. İzmir\'i en iyi şekilde temsil etmek zorundayız. Önce İzmir takımı olduk, ikinci aşama Türkiye\'nin takımı olmak. Üçüncü aşama ise yeniden uluslararası arenada yer alabilmek. Kalpten söylüyorum bunu yapacağız. Türkerler\'in yaptıkları çok önemli. İstanbul takımları kadar paramız olmayabilir ama bu farkı kapatacağız. İzmir\'in desteğini alacağız. Yeni stadımız gelince daha başarılı bir Göztepe göreceğiz. Bu yolda Mahall Bomonti ve Türkerler Holding\'in desteği çok önemli. İşbirliğimiz çok önemli bir proje. Bunun uzun süre süreceğine inanıyorum\" dedi.







KAZIM TÜRKER: \"ADIMIZIN GÖZTEPE FORMASINDA OLMASINDAN DOLAYI MUTLU VE GURURLUYUZ\"







Göztepe\'nin Süper Lig\'deki başarılarıyla gurur duyduğunu ifade eden Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker ,\"2 sene önce aynı yerde sponsorluk imzaladık. Bu anlaşma Göztepe\'ye şans getirdi ve takımımızı Süper Lig\'e taşıdık. O günden beri istikrarlı başarıyı sürdürüyorlar. Adımızın Göztepe formasında olmasından dolayı mutlu ve gururluyuz. İşbirliğinin uzun yıllar süreceğini umut ediyorum. Göztepe İzmir\'in değil Türkiye\'nin gururu. Göztepe\'nin Türkiye\'de ve Avrupa\'da daha başarılı yerlere geleceğine eminim. Vizyoner bir başkanımız var. İş hayatındaki başarılarını burada da sürdürüyor. Göztepe\'ye vereceğimiz güçlü destekle daha birçok başarı gelecek. Yeni stadın da bitmesiyle futbolcularımız daha iyi motive olacak\" ifadelerini kullandı.