(Görüntülü) Göztepe - Bursaspor maçının ardından

Onur ATIŞ / İZMİR (DHA) - Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, oyuna istedikleri gibi başladıklarını ancak girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Aybaba, \"2 net fırsat yakaladık. Birini atabilseydik oyun istediğimiz plana dönebilirdi. Ardından oyun mücadeleye dönüştü. Hücumsal anlamda eksikliklerimiz var. Bir santrforumuz sakat diğeri ise takımdan ayrıldı. Umut Nayir de elinden geleni yapıyor. Tüm futbolcularımı kutluyorum. İkinci yarı transferlerle gelişeceğiz. Burada güzel şeyler oluyor. Kalecimiz Okan, bugün kaleyi koruyan Muhammed\'i soyunma odasında giydirdi, ilgilendi. Çok güzel şeyler yaşanıyor\" diye konuştu. Samet Aybaba, Akhisarspor\'un santrforu Seleznyov\'un transferi ile ilgili soruya ise \"Transferle ilgili bir tek bizim haberimiz yok\" yanıtını verdi.



Göztepe\'nin başında ilk kez sahaya çıkan teknik direktör Kemal Özdeş, hücumsal anlamda etkili olamadıklarını söyledi. Maçın başında Bursaspor\'un topa doğru sahip olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, \"Rakibimiz 2 gol girişimi yakaladı. Ardından 20\'nci dakikadan sonra savunma hattımızın öne çıkmasıyla defansif problemleri çözdük. Ancak final paslarını yapamadık. Sağ bek Gassama\'nın sakatlanması da bizi olumsuz etkiledi. Kanatları etkin kullanacaktık. İkinci devrede takım savunmasında sıkıntı yaşamadık ama ofansif anlamda üretken olamadık\" diye konuştu.



Özdeş maçın sonlarına doğru taraftarın takıma gösterdiği tepkiyi de değerlendirdi. Özdeş, \"Böyle bir tepkiyi haklı görüyorum. Ayrıca bu tepkinin son dakikada olması da güzel. Göztepe taraftarı bu statta ofansif oynayan bir takıma alışmış. Hücumsal anlamda istediklerimizi yapamayınca böyle bir tepki geldi. İkinci yarıya iyi bir planlamayla gireceğiz. Taraftarımızın özlediği Göztepe\'yi izlettireceğiz. Bu takımın hedefi Avrupa olmalı. Türkiye Kupası\'nı da sonuna kadar kovalayacağız. Belki şu anda yeterli bir Göztepe yok, biz daha iyisini yapmak istiyoruz\" yorumunu yaptı.