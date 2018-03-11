Görüntülü görüşmede kızıyla vedalaşıp, intihar etti

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde oturan İsmail B. (64), cep telefonuyla kızıyla görüntülü görüşme yapıp, vedalaştıktan sonra, kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi.

Kemer\'de oturan İsmail B., önceki gün akşam çok sayıda ilaç alarak evinde intihar girişiminde bulundu. 10 çocuk, 20 torun sahibi İsmail B., birlikte oturduğu çocuklarının müdahalesiyle kurtarıldı. İsmail B., dün saat 10.00 sıralarında ise Kuzdere Mahallesi\'ndeki evinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Bir süre sonra İsmail B., Şanlıurfa\'da oturan kızını cep telefonundan görüntülü aradı. Görüşme sırasında kızı, İsmail B.\'nin elindeki ipi gördü. İsmail B., Kelime-i Şehadet getirdikten sonra ses kesildi. Bunun üzerine kızı, Kemer\'deki kardeşlerini arayıp durumu haber verdi.

Kemer\'de oturan çocukları da jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok sayıda kişi, İsmail B.\'nin 3 çocuğu ile enduro motosiklet kullanan 5 kişi eşliğinde arama çalışması başlattı. Aramada, Antalya İl Jandarma Komutanlığı\'nda görevli arama kurtarma köpekleri \'Ocak\' ve \'Anka\' da kullanıldı.

Evinden çıkarak Ballıtaş Caddesi üzerindeki bir marketten çıkıp aynı cadde üzerindeki ormanlık alana yöneldiği belirlenen İsmail B.\'yi arama çalışmaları bu alana yoğunlaştırıldı. Dün saat 19.00 sıralarında İsmail B.\'nin cansız bedeni, iple ağaca asılı bulundu.

İsmail B.\'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

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