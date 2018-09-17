(Görüntülü) Görme engelliler ilk derse bisikletlerle gitti

Mustafa KANLI/GAZIANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te görme engelli öğrenciler, bisiklet kullanımına dikkat çekmek için 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk gününde okullarına bisikletle gitti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte 30 görme engelli öğrenci, belediye personelinin rehberliğinde iki kişilik bisikletlere bindi. Bisikletlerle yola çıkan görme engelliler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'ndan başlayarak 5 kilometre mesafedeki GAP Görme Engelliler İlk ve Orta Okulu\'na kadar pedal çevirdi. Öğrenciler, hep birlikte İstiklal Marşı\'nı okuyup dersbaşı yaptı. Bisiklet kullanımına dikkati çekmek için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, \"Engelsiz Kent Gaziantep\'te görme engellilerinde bisiklet kullanabilmesi için tandem bisikletler alarak bu farkındalığı Gaziantep\'te başlatmış olduk. Bugün bu bisikletlerle pedal çevirmeye hiç bir şeyin engel olmadığını göstererek GAP Görme Engelliler İlk ve Orta Okulu\'na eğitim öğretimin ilk gününde gelmiş bulunduk\" dedi. İlk defa bisikletle farklı yerlere gidebildiğini ifade eden görme engelli Simay Boz ise \"Küçüklüğümüzde bisiklete biniyorduk ama ilk kez böyle bir deneyim yaşadım. İlk kez arkadaşlarında yardımıyla dışarıda bisiklet sürebilme şansımız oldu. Bizim için çok eğlenceli bir etkinlik oldu\" diye konuştu.