(Görüntülü) Google CEO'sundan, ABD kongresine 'ahmak' açıklaması

ABD (DHA) Google CEO\'su, ABD kongresine, ?ahmak? diye arama yapılınca neden ABD Başkanı Trump\'ın fotoğraflarının arama sonucunda yer aldığını açıkladı. ABD Başkanı Trump\'a muhalif internet aktivistlerinin, Google\'ın algoritmalarını manipüle ederek ?ahmak? diye aratınca, görsellerde Başkan Trump\'ın fotoğraflarının çıkmasını sağlaması üzerine Google CEO\'su ABD kongresine konuya ilişkin açıklama yapmak zorunda kaldı. Konu hakkında devreye giren ABD Kongresi, Google CEO\'su Sundan Pichai?den konuya ilişkin açıklama yapmasını istedi. Bir kongre üyesinin Google?ın politik olarak sonuçları manipüle ettiğini ima etmesi üzerine bu fikri çürütmeye çalışan başka bir kongre üyesi olan Zoe Lofgren, CEO\'ya ?Şu anda görsellerde ?ahmak? kelimesini aratırsanız, Donald Trump\'ın fotoğrafları yer alıyor. Bunu daha yeni denedim. Bu nasıl olur? diye sordu. Bu soru üzerine açıklama yapan CEO şunları söyledi ?Bir anahtar kelime yazdığınızda, Google olarak biz, milyarlarca websitenin kopyasını bulduk ve bunları Google dizininde depoladık. Sonuç olarak, biz bir anahtar kelimeyi alırız, bu sitelerle eşleştiririz ve bu anahtar kelimeyi ilişkisi, yeniliği, popülaritesi ve diğer insanların bu anahtar kelimeyi nasıl kullandığı gibi 200?den fazla belirtkeyi temel alarak sıralandırırız. Buna bağlı olarak, herhangi bir zamanda, bu sorgu için en iyi arama sonuçlarını sıralamaya ve bulmaya çalışırız, sonra onları dış etkenlerle değerlendiririz. Bunu objektif kurallara göre değerlendiririz. Sonuç olarak bu sürecin çalıştığından emin olma aşamamız bu şekilde işliyor?. Bu açıklama üzerine Lofgren?in alaylı bir tavırla yönelttiği ?yani ekranların arkasında oturmuş, kullanıcıların ne göreceğine karar veren tek bir adam söz konusu değil mi? sorusuna CEO, ?Bu bahsettiğim süreç büyük ölçekte çalışıyor ve belirli bir arama sonucuna elle müdahale etmiyoruz? diye cevap verdi. Başkan Trump?ın, geçen hafta gerçekleştirdiği Brüksel, İngiltere ve Helsinki ziyaretlerini kapsayan Avrupa turu sırasında Green Day isimli grubun eski bir parçası olan ?American Idiot?un yeniden listelere girmesinden ilham alan sosyal paylaşım sitesi Reddit kullanıcıları Google?ın arama sonuçlarında kullandığı algoritmayı manipüle ederek ?ahmak? kelimesini geçtiği haberler ile Başkan Trump?ı eşleştirdi. Bu sayede arama motorunda ?ahmak? kelimesini aratınca görsellerde Trump?ın fotoğrafları yer almaya başladı.