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(Görüntülü) Golfçüler 29 Ekim'i kutladı

Namık Kemal KILINÇ - SERİK(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Serik ilçesinde başlayan Turkish Airlines World Golf Cup Amatör Serisi'ne katılan golfçüler Cumhuriyet'in 95

29 Ekim 2018 19:18

Namık Kemal KILINÇ - SERİK(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Serik ilçesinde başlayan Turkish Airlines World Golf Cup Amatör Serisi\'ne katılan golfçüler Cumhuriyet\'in 95. yılını pankart ve Türk bayraklarıyla kutladı. Turkish Airlines World Golf Cup Amatör Serisi 63 ülkeden 103 amatör golfçünün katılımıyla Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Titanic Golf Club\'de başladı. Golfçüler, turnuva öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla \'Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun\' pankartı açtı. 2 gün sürecek turnuvada ilk 3\'e girecek yarışmacılar Turkish Airlines Open Golf Turnuvası\'nda oynamaya hak kazanacak.

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