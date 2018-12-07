(Görüntülü) Golf heyecanı Serik'te başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA) - MONTGOMERİE Maxx Royal Golf Kulübü tarafından düzenlenen 3\'üncü Maxx Royal Cup Golf Turnuvası\'nın final müsabakaları Antalya\'nın Serik ilçesinde başladı. Belek Turizm Merkezi\'ndeki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen organizasyona 21 ülkeden 136 golfçü katılıyor. Şubat ayında Güney Afrika\'da başlayan ve yıl boyunca toplam 20 farklı turnuvanın şampiyonları Maxx Royal Cup\'ın finalinde, 2018 şampiyonu olmak için mücadele verecek. Turnuvanın final gününde sekizinci delikte tek atışta hedefi bulan (hole-in-one) isim, bir kilo altınla ödüllendirilecek. İki gün boyunca 36 çukurda sürecek turnuva yarın yapılacak müsabakaların ardından kupa töreniyle sona erecek.