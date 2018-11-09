T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Gölet kenarında bulunan yaralı pelikan tedaviye alındı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde gölet kenarında balıkçılar tarafından kanadından yaralı bulunan kahverengi pelikan, tedaviye alındı

09 Kasım 2018 17:39

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesinde gölet kenarında balıkçılar tarafından kanadından yaralı bulunan kahverengi pelikan, tedaviye alındı. Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesindeki Kurçay Göleti\'ne balık tutmaya giden Tavşanlı Sportif Olta Balıkçılığı Derneği (TASOB) üyeleri, gölet kenarında yaralı bir pelikan buldu. Kanadından yaralı olduğu için uçamayan kahverengi pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Pelikanın burada tedavisinin yapılacağı belirtildi. Pelikanı bulan TASOB üyesi Mehmet Kaygısız, \"Kuruçay Gölet\'ine oltalarımız ile balık avına gelmiştik. Burada yaralı bir kahverengi pelikan bulduk. Yetkili kişilerle irtibata geçerek tedavi edilmek üzere kanadından yaralı olan pelikanı görevlilere teslim ettik\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TunaKütahya DHA KÜTAHYA TavşanlıTavşanlıKuruçayKurçay GöletiTavşanlı Sportif Olta Balıkçılığı Derneği TASOBKanadındanDoğa KorumaMilli ParklarMüdürlüğüPelikanınPelikanıTASOBMehmet KaygısızGölet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24