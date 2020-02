(Görüntülü) Gölcük'te şarbon önlemi

Dinçer AKBİR/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, Lütfiye Mahallesi şarbon virüsü iddiasıyla karantinaya alındı. Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş bölgede şarbon ile ilgili bir hasta olmadığını, ölen hayvan olmadığını belirterek, \"Hasta yok, olay yok, ama tedbir amaçlı bir vatandaşın öyle bir iddiası var biz tabi onu inceliyoruz. Tabi hastalıkta hiçbir şekilde ihmalkarlık söz konusu olamaz\" dedi.



Gölcük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gölcük\'te Lütfiye Mahallesi\'ni şarbon virüsü ihtimaline karşı karantinaya aldı. Bir besihanenin bulunduğu mahallede aşılama çalışmaları yapıldı. Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş yaptığı açıklamada, Tarım Müdürlüğü\'nün tedbir amaçlı bir çalışma yaptığını belirterek, \"Bizim bölgede ne hastamız var, ne müracaatçımız var, ne ölen hayvanımız var, herhangi bir şeyimiz yok. Tedbir amaçlı yapılan bir çalışma bu. Herhangi bizde ne hasta, ne hastalıktan dolayı ölen vatandaş var, ne sağlığa veya savcılığa veya idareye başvuran vatandaş var, hiç kimse yok. Aşılamalarımız var, aşılamalar devam ediyor. Ona göre tedbirler alınıyor. Aşılamalar devam ediyor, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor\" dedi.



Bir vatandaşın iddiası üzerine inceleme yapıldığını ifaden eden Kaymakam Altıntaş, \"Özellikle vurguluyorum hasta yok, olay yok, ama tedbir amaçlı bir vatandaşın öyle bir iddiası var, biz tabi onu inceliyoruz. Tabi hastalıkta hiçbir şekilde ihmalkarlık söz konusu olamaz\" diye konuştu.



Besicilik firmasının sahibi Cezmi Çiçek, kurban kesen bir kişinin iddiası üzerine karantina bölgesi ilan edildiğini belirterek, şu açıklamada bulundu:



\"Gölcük Lütfiye köyünde faaliyet gösteren Vadi Besicilik markasıyla tarım ve hayvancılık yapan, Türkiye\'nin en önemli kurban kesim alanlarına sahip, işine önem veren, müşteri memnuniyetini esas alan, hayvan sağlığına ve hijyene azami derece hassasiyet gösteren ve her türlü hastalığa karşı Tarım İl Müdürlüğü\'nün yapmakla hükümlü olduğu şarbon, şap, çiçek vb. devlet tarafından yapılması gereken bütün aşılar yaptırılmış olup bunlar Tarım İl Müdürlüğü kayıtlarında vardır. Ayrıca firmamız kendi üzerine düşen yasal mecburiyeti olmayan karma aşılar, parazit ilaçları vb. hastalıklara karşı her türlü kayıtları tutulmak kaydıyla tedavi etmektedir. Son zamanlarda basın ve yayın organları tarafından yayınlanan Gölcük Kaymakamlığı\'nın, İlçe Jandarma Komutanlığı\'na ve diğer resmi kurumlara yazdığı 4 Ekim 2018 tarih ve 94833249-325.01 sayılı yazısı ile \'Vadi Besicilik\'e ait işletmede şarbon hastalığı çıkmış olup gerekli kordon ve karantina tedbirleri uygulanarak Lütfiye Mahallesi bölgesi hayvan hareketleri kısıtlanmıştır\' denilerek karantina bölgesi ilan edilmiştir. Bu yazı iftira niteliğinde olup, hiçbir şekilde işletmemizden hayvan kan örnekleri, yem numuneleri, ölmüş hayvan veya hayvan gübresi numunesi hiçbir şekilde Tarım İl Müdürlüğü görevlilerince alınmamıştır, tahlil yapılmamıştır. Ayrıca görsel olarak da hayvanlar kontrol edilmemiştir. Hiçbir şekilde işletmemizde şarbon hastalığına rastlanmamıştır. Sadece Vadi Besicilik\'te Kurban Bayramı\'nda kurban kestiğini iddia eden bir müşterinin \'Ben etimi tahlil ettirdim. Tahlil sonucunda etimde şarbon çıktı\' diyerek Tarım İl Müdürlüğüne müracaat etmesi sonucu Tarım İl Müdürlüğü numunenin tahlile nasıl gittiğini Vadi Besicilik\'ten alınan etin bir kasapta işlem görüp görmediğini sorgulamadan diğer hissedarların elinde bulunan etlerden şahit numune alıp tahlil yapmadan hisse sahiplerine alelacele etlerini imha ettirerek daha sonradan o etlerden şirketimizin de numune alıp tahlile gönderme şansını ortadan kaldırarak iddia sahibinin iddiasına dayanarak karantina bölgesi ilan etmişlerdir. Halbuki her kesilen kurbanın başında Tarım İl Müdürlüğü\'nün görevlendirmiş olduğu veteriner hekim Tevfik Yıldız resmi görevli olarak bulunmuştur. Kamuoyunda yanlış algı oluşturarak Vadi Besicilik müşterilerine haksız korku ve endişeye sebep vererek halkı galeyana getirecek olan bu yazının altında imzası olan bütün tarafların \'şarbonlu hayvana rastlandı\' diyerek yazışmalara imza atan tüm kamu görevlilerini bu konuyu ispat etmeye davet ediyorum. İspat etmeleri halinde çiftliğimi devlete bağışlayacağım. Fakat ispat edemezlerse, istifa etmelerini Kocaeli Valisi\'ni ve cumhuriyet savcılarını Vadi Besicilik\'te hayvan kesenlerin endişe ve korkularına sebep olan her kimse veya şirket sahibiyse bu kişi ve kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını kamuoyu önünde arz ederim.\"