(Görüntülü) Gölcük'te mahkeme kararına rağmen, Belediye Meclisinde kiralama yetkisi oylaması-ARŞİV

Gölcük\'te mahkeme kararına rağmen, Belediye Meclisinde kiralama yetkisi oylaması

Bolu\'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı\'nda hayata geçirilmesi planlanan 19 odalı dağ köşkü ve 25 bungalov projesi için yapıların ağaç köklerine zarar verdiği gerekçesiyle mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı verilmesine rağmen, Belediye Meclisinde oylama yapıldı. Oylamayla iptal edilen projede kiralama yetkisi 10 yıllığına Belediye Encümenine geçti.

Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediyesi\'ne 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı için 19 Aralık 2017\'de ihale yapıldı. İhalede, 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosunun özel işletmeye verilmesi de yer aldı. 12 firmanın katıldığı ihaleyi, Avrasya Feribotu\'nu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran Muhammet Tokcan\'ın kardeşi, Düzceli iş adamı Kurtuluş Tokcan aylık 116 bin TL teklif vererek kazandı. İhale tepki çekti ve birçok sivil toplum kuruluşunun birleşimiyle oluşan Gölcük Platformu tarafından protesto edildi. Tepkilerin ardından ihale, 2 Ocak 2018 tarihinde Bolu Belediyesi Encümeni tarafından iptal edildi. Daha sonra encümen tarafından alınan kararla söz konusu işletmenin Bolu Belediyesi tarafından yapılmasına ve işletmesine karar verildi. Proje kapsamında, geçen yıl Haziran ayında Gölcük Tabiat Parkı\'nda bulunan göle 500 metre uzaklıktaki alanda, bungalovların yapımına başlandı. Ormanlık alandaki boşluklara, 25 bungalov yapıldı, evler, taş kalıplar üzerine oturtuldu.

GÖLCÜK PLATFORMU DAVA AÇTI

Gölcük Tabiat Parkı projesinin kamuoyunda duyurulmasının ardından, Gölcük Platformu konuyla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'na projenin doğanın yapısını bozacağı gerekçesiyle dava açtı. Davada, Gölcük Tabiat Parkı\'nda yapılan 25 bungalov ve inşası planlanan 19 odalı dağ köşkü ile teleferik hattı ve dağ kızağı projesinin reddi talep edildi.

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEDİ

Bolu İdare Mahkemesi\'nde görülen davada, proje ile ilgili bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulunuldu. Proje alanını inceleyen bilirkişi heyeti raporunda, bungalovların mevcut ağaçlara ve ağaç köklerine zarar verdiğinin gözlendiğini belirtti.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Raporun ardından mahkeme, Gölcük Tabiat Parkı\'na yapılan 25 bungalov ve 19 odalı dağ köşkü projesinin durdurulmasına karar verdi. 5 Aralık\'ta verilen kararda, projenin uygulanması halinde telafisi güç zararlara neden olabileceği vurgulandı. Mahkeme, dağ kızağı ve teleferik hattı projesinin ise bölgeye zararı olmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verdi.

YILIN İLK BELEDİYE MECLİSİNDE OYLAMA YAPILDI

Bolu Belediye Meclisi\'nin Ocak ayı 1\'inci birleşiminde, Gölcük Tabiat Parkı projesindeki işletmelerin 10 yıllığına kiralanması konusunda encümene yetki verilmesi için oylama yapıldı. Oylama, AK Partili Meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece 25 bungalov ve 19 odalı dağ köşkünün kiralama yetkisi Belediye Encümenine verilmiş oldu.