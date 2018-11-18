(Görüntülü) 'Gölbaşı Gölü, Hatay'ın dünyaya açılan kapısı olacak'

Ferhat DERVİŞOĞLU- Vasi KÖSE/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY Tabiatı Koruma Derneği (TAKODER) Başkanı Abdullah Öğünç, Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü\'nün, hem kuruyan Amik Gölü\'ne alternatif hem de Türkiye’nin, Hatay’ın dünyaya açılan farklı kapısı olacağını söyledi. TAKODER Başkanı Abdullah Öğünç, Amik Gölü’nün, 1950-75’li yıllarda, tarımsal alan kazanmak için kurutulmasının ülke tarihinde insan eliyle yapılmış en önemli çevre felaketleri arasında gösterildiğini söyledi. Öğünç, Gölbaşı Gölü’nün Amik\'in işleyen bir modeli olacağını kaydetti. Kuruyan Amik Gölü’nün yaklaşık 1 milyon 200 bin dekarlık bir alana sahip olduğunu anlatan Öğünç, \"Kurutma işi Amik Ovası’nda tarımı bitme noktasına getirdi. Toprakta tuzlanma, çoraklaşma, susuzluk oluştu. Ayrıca gölün kurutulması Hatay iklimini de doğrudan etkiledi. Binlerce kuşa ve yaban hayata ev sahipliği yapan bir göldü. Gölün kurutulması arkasında gözü yaşlı insanlar bıraktı, bugün Amik Gölü çevresinde kurulu köylerde yaşayan orta yaşlı insanlara sorulduğunda ‘kurutulmasaydı, daha mutluyduk’ söylemlerini duyarsınız. O dönemde bölgede önemli ölçüde tarım yapılırken, saz ve kamışlar toplanırdı. Balıkçılık yapılıyordu. Yerelden çok, ulusal düzeydeydi\" dedi. \'GÖLBAŞI GÖLÜ İŞLEYEN MODEL OLACAK\' Kırıkhan ilçe merkezine 12 kilometre mesafedeki Gölbaşı Gölü’nün, kuruyan Amik Gölü\'ne geçmişte su sağlayan ana kaynak özelliği taşıdığını belirten Öğünç, gölün kendi yeraltı suları ve doğusundaki Kurtdağlarının tabanından doğan kaynakla beslendiğini söyledi, suyunun içilebilecek kadar temiz olduğunu belirtti. Öğünç şöyle konuştu: “Çevre mücadelesine başlamama neden olan etkenlerden biridir. Gölbaşı’nda Amik Gölünün işleyen modeline yönelik çok uzun yıllardır girişimlerde bulunduk, Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili kurumlarla çalıştık. Gölbaşı’nda gelinen noktada bakanlık tarafından ulusal öneme haiz sulak alan ilanı yapıldı. 5 bin 500 dekar civarındaki alan kuruma noktasına da geliyordu. Ayrıca, aşırı ve bilinçsiz şekilde avcılık yapılıyordu. Bütün bu olumsuzluklar gölü tehdit ediyordu. Yaz aylarında göl bitiyor, kuruyordu. Su kullanımı, tarımsal amaçlı evsel atıklardan doğan kirlilik nedenleri ile Amik Gölü ile aynı kaderi paylaşma noktasına gelmişti. Alan şu anda korunan alan statüsündedir. 2017\'de yönetim planına geçildi. Mevcut sorunlar masaya yatırıldı. Sorunların çözümüne yönelik çalışma yapıldı” dedi. \'GÖLBAŞI’NA 193 KUŞ TÜRÜ GELİYOR\' Gölün turizm açısından da önemli olduğunu belirten Öğünç, \"Kırıkhan Gölbaşı Gölü, Amik Gölü’nün işleyen bir modeline kavuşacak. Geçmişteki yaraları sarmak adına önemli bir şans olacak. Kuşlar için dinlenme istasyonu yapılacak. Bölgede 193 kuş türü tespit ettik. Çalışmalar tamamladığında tabiat turizmi faaliyeti yapılacak. İddia ediyoruz ki; yakın gelecekte göl Hatay’ın Türkiye’nin dünyaya açılan farklı kapısı olacak. Bölgeye kuş gözlemcileri ve doğaya ilgi duyanlar, yerli ve yabancıların geleceği mekan olacak.\"