(Görüntülü) Gökyüzüne çiçek uzatan kayalık

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCISİVAS, (DHA) Sivas\'ta kent merkezi yakınlarındaki Emirhan kayalıklarında, gökyüzüne çiçek uzatan bir insana benzeyen oluşum ilgi çekiyor. Kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Emirhan köyü yakınlarında bulunan Emirhan kayalıkları özellikle dağcılık sporu ile uğraşanların sık ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor. Yaz aylarında dağcılıkla uğraşanlar sık sık bu kayalıkları ziyaret ediyor. Bölgede kayalıklar üzerindeki bir ağaç, bulunduğu konum ile de herkesi şaşırtıyor. Kayalıkların arasından kendine yol bularak yetişen ağaç, farklı bir görselliği de sağlıyor. Ağacın bulunduğu kayalık, gökyüzüne çiçek uzatan bir insan figürünü andırıyor. Gökyüzüne uzanan kolları anımsatan kayalık üstündeki ağaç, bir demet çiçek gibi algılanıyor. Az bilinen bu oluşum, turizme kazandırılmayı bekliyor.