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(Görüntülü) Göksel Gümüşdağ: Çok hayırsever bir iş adamıydı

    Gülseli KENARLI - Güven USTA - Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) DEMİRÖREN  Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

08 Haziran 2018 16:18

 

 

Gülseli KENARLI - Güven USTA - Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) DEMİRÖREN  Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Hastaneye gelen iş adamı Göksel Gümüşdağ açıklama yaptı. Gümüşdağ, \"Bilgisinden, deneyiminden istifade ederdik. Enerjisi yüksek bir insandı. Hep pozitif değerlendirmeler yapardı. Derin üzüntü içindeyim. Allah\'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olur. Çok hayırsever bir iş adamıydı. Aileyle de kadim bir dostluğumuz var. Bir kez daha gerek Yıldırım başkana gerek ailenin diğer mensuplarına  başsağılığı ve sabırlar diliyorum\" dedi.


 

 

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