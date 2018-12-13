(Görüntülü) Göçükten kurtarılan madenci o anları anlattı

Şevket YILMAZ- Cemil SEVAL/ SOMA (Manisa), (DHA)-MANİSA\'nın Soma ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 6 işçi ile aynı madendeki başka bir bölümde yaşanan iş kazasında yaralanan 1 madenci, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Göçükten kurtarılan madencilerden Halil İbrahim Yıldız (42), \"Mahsur kaldığımızda, 3 arkadaş ilk 15 dakika birbirimizle konuşamadık. Bizimle iletişime geçilince rahatladık, umudumuzu yitirmedik\" dedi. Soma\'ya 10 kilometre mesafedeki Soma Kömür İşletmeleri\'ne bağlı Işıklar Madeni\'nde, dün saat 17.30 sıralarında göçük meydana geldi. Desendere olarak bilinen ve kademe kademe yatay şekilde yerin altına inen maden ocağının yaklaşık 650 metre derinliğinde meydana gelen göçükte, işçiler Veysel Karaduman, Halil İbrahim Yıldız ve Ferhat Özdemir mahsur kaldı. Onları kurtarmaya giden işçiler Bilal Yıldırım, Tahsin Bayındır ve Bayram Ataç da göçüğe maruz kaldı. Mahsur kalan madencileri kurtarmak için çalışma başlatıldı. İlk olarak madenin giriş kısmınının yakınında bulunan 3 madenci saat 18.00 sıralarında kurtarıldı. Bu 3 madenci ile aynı saatlerde madenin başka bir bölümünde kömür ile galerideki direk arasında sıkışarak yaralanan maden işçisi Ali Tekin, Soma Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mahsur kalan diğer 3 madenciyi kurtarmak için ise çalışmalara devam edildi. Saatler 23.30\'u gösterdiğinde 3 işçi de kurtarılıp, aynı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 7 işçiden 4\'ü gece, 3\'ü de bu sabah taburcu edildi. \'İLETİŞİME GEÇİLİNCE RAHATLADIK\' Göçükte 6 saat mahsur kalan madencilerden evli bir çocuk babası Halil İbrahim Yıldız, yaşadığı korku anlarını anlattı. 10 senedir kömür ocaklarında çalıştığını belirten Yıldız, \"Dün 16.00-24.00 vardiyasındaydık. Madene girdik, görevlendirildiğimiz, galeriye geldik. Ben, içeriye dolan suyu boşaltmakla yani dalgıçlıkla görevliydim. Burada çalışırken, 1 saat kadar sonra \'şılan patlaması\' dediğimiz, yukardan çamurun içine su birikmesiyle oluşan bir parça düştü. Bulunduğumuz yerin bacasını ikiye böldü. Bir anda irtibat kesildi. 3 arkadaş bacanın arka tarafında mahsur kaldık. Diğerleri ikiye bölünen bacanın diğer tarafında kaldı. Normalde, bulunduğumuz yerin standardı vardı. En fazla 6-7 kişinin çalışabileceği bir yerdi. Dalgıç görevinde olduğum için oradan ayrılmamam gerekiyordu. Ancak baca bölününce arka tarafta kaldım. Bir süre sonra, ambulans geldi. Arkadaşlarımız sürekli bize seslendi. Bize önce oksijen daha sonra da su verdiler. Bizimle iletişime geçilince rahatladık, umudumuzu yitirmedik. İçeride 23.30\'a kadar kaldık\" dedi. \'İLK 15 DAKİKA BİRBİRİMİZLE KONUŞAMADIK\' İlk anda ister istemez umutsuzluğa kapıldıklarını anlatan Yıldız, \"Mahsur kaldığımızda, 3 arkadaş ilk 15 dakika birbirimizle konuşamadık. Ama sonra baktık, arkadaşlarımız biraz ilerimizde. Hortumla su ve oksijen de verilince kendi kendime, \'Biz buradan kurtuluruz\' dedim. Orada, yukarıdan küçük taşların düşmemesi için, kendimiz de mücadele ettik. Başımıza daha büyük bir şeyler gelmesin diye kendimizce önlem aldık. Bizi kurtarmaya çalışan arkadaşlara yardımcı olduk. Sakin olmaya çalıştık. Madenden yara almadan kurtarılıp, ambulansa yürüyerek gittim. Daha sonra karbonmonoksit gazına mağruz kalmış olabilme ihtimaline karşı bizi hastaneye götürdüler. Durumumuzun iyi olduğu görülünce sabah taburcu edildik\" dedi. Kurtarma çalışmaları sırasında kendilerine içme suyu ve oksijenin, kömür çıkarma çalışmaları sırasında içerideki suyu tahliye etmek için kullandıkları dalgıç pompanın hortumundan ulaştırıldığını anlattı. \'ONU ALLAH KORUDU\' Sevim Aysel Yıldız (40) eşinin madenden sağ kurtulmasının sevincini yaşadığını belirtip, \"Onu Allah korudu\" dedi. Oğlu Mustafa Yıldız (16) da madende göçük olduğunu duyunca çok korktuk, \"Babam ve arkadaşları sağ olarak kurtulunca rahat bir nefes aldık\" diye konuştu. \'MADENCİLİKTE MAALESEF BU TÜR SIKINTILAR YAŞANIYOR\' Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Ege Bölgesi 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Ali Çakır da, \"Madencilikte maalesef bu tür sıkıntılar yaşanıyor. Göçük meydana geldikten yarım saat kadar sonra mahsur kalan arkadaşımızın bulunduğu bölüme oksijen verildi. Ardından da kurtarma çalışması yürütüldü. Sendikamız üyesi 7 arkadaşımız, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Durumları iyi. Kendilerine geçmiş olsun\" dedi.