(Görüntülü) Göçükten 6 saat sonra kurtarılan madenci o anları anlattı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu\'na(TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükten 6 saat sonra kurtarılan maden işçilerinden Recep Yurtseven o anları DHA\'ya anlattı. Yurtseven, \"Göçükten sonra sesle iletişim sağladık. Bir zaman sonra ses soluk kesildi. Artık tamamen bittiğini düşündüm. Daha sonra gözlerimi hastanede açtım.\" dedi.



Göçük, dün saat 20.00 sıralarında yerin 460 metre altında TTK Karadon Müessese Müdürlüğü\'ne ait maden ocağında meydana geldi. Kömür üretimi sırasında tavan çökmesi oluşan göçükte maden işçileri Mevlüt Karagöl ve Recep Yurtseven mahsur kaldı. Göçüğün ardından TTK tahlisiye ekipleri ve mesai arkadaşları maden işçilerini kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Göçüğün ardından aynı kotta çalışan maden işçisi Ferdi Oral şoka girince ocaktan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Oral, tedavisinin ardından taburcu edildi.



Karagöl ve Yurtseven ise oluşan göçükten çıkarılmak istenilirken ikinci bir göçük oluştu. Ekipler ikinci göçük nedeniyle 2 işçiyi kurtarmakta zorlandı. İkinci göçük ile birlikte işçilerle sağlanan iletişimde kesildi. Ancak ekiplerin yaptığı çalışma ile işçilere tekrar ulaşıldı. Zamanla yarışan kurtarma ekibi göçükten 6 saat sonra önce Mevlüt Karagöl\'ü ocaktan çıkardı. Ardından çıkarılan Recep Yurtseven ile birlikte 2 işçi, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.Mevlüt Karagöl, daha ileri tetkikleri için kontrol amaçlı yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Genel Cerrahi Servisi\'nde tedavisi süren Recep Yurtseven ise kömür yığını altında geçen 6 saati DHA\'ya anlattı.



\'SES KESİLİNCE ARTIK BİTTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM\'



Evli ve 2 çocuk babası 9 yıllık madenci Recep Yurtseven, kömür üretimi sırasında tavanın göçmesiyle bir anda göçük altında kaldıklarını söyledi. Arkadaşlarının kendisini kurtarmak istediğini ancak o sıra bir göçük daha meydana geldiğini anlatan Yurtseven, şöyle dedi:



\"Çok şükür sağ salim çıktık yerin yüzlerce metre altından. Bir anda oldu. Kömür kazısı sırasında tavan bir anda üstümüze çöktü. Ne olduğunu anlayamadık. Kömürün altında kaldıktan sonra yanımızdaki çavuş üstümüzden taşları almaya çalışıyordu. Sonra bir daha kömür geldi. Oda refleksle kaçtı. Oda can. Çok şükür Allah yardım etti. Tüm ailemizin duasıyla herkesin duasıyla sağ salim oradan çıktık. Bir zamana kadar sesle iletişim sağladık. Sonra bir zaman sonra ses soluk kesildi. Artık tamamen bittiğini düşündüm. Gözlerimi hastanede açtım. Nasıl aldılar, nasıl taşları üzerimden aldılar hiç bir fikrim yok. Dua ettim o an Allah\'ıma. Nasipse beni buradan çıkar Allah\'ım dedim. Çok şükür çıktık. Arkadaşlarıma, amirlerime herkese çok teşekkür ediyorum.\" dedi.



Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Tosun da Yurtseven\'i ziyaret ederek durumu hakkında bilgiler verdi.