T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Giresun'da 10 bin kişiyle Cumhuriyet yürüyüşü

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 95’inci yılı kutlamaları çerçevesinde 'Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü' gerçekleştirildi

30 Ekim 2018 02:31

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 95’inci yılı kutlamaları çerçevesinde \'Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü\' gerçekleştirildi. Yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Yeniyol mevkindeki Çotanak İlkokulu önünde toplanan vatandaşlar, Belediye Bandosu eşliğinde marşlar söyleyerek Gazi Caddesi’nden Atatürk Meydanı\'na kadar yürüdü. Burada toplanan kalabalığa seslenen Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti\'nin tapusunun alındığı ve ülkemizin kurulduğu gün. Bu akşam Giresun’da çok mutluyuz çok kalabalığız çok güzeliz. Hepinize Cumhuriyetimize sahip çıktığınız için teşekkür ederim” dedi.

Başkan Aksu konuşmasının sonunda \'Mustafa Kemal burada mı?\' diye kalabalığa seslendi. Aksu, kalabalıktan \'Burada\' yanıtını alınca teşekkür etti.

Başkan Aksu’nun konuşmasının ardından havai fişek gösterisi yapıldı. Yaklaşık 10 bin kişinin eşlik ettiği kutlama etkinliklerinde, Grup Koliva da  sahne alıp konser verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan KABAHASANOĞLUGİRESUN DHA GİRESUN BelediyesiCumhuriyetinCumhuriyet Yürüyüşü YürüyüşeYeniyolBelediye BandosuGazi Caddesinden Atatürk MeydanıBuradaGiresun Belediye Başkanı Kerim AksuTürkiye CumhuriyetiBuGiresunda
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24