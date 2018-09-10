(Görüntülü) Gıdada hileye 13 ay hapis

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)) Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı: \"Cezayı öder, yoluma devam ederim devri bitti\" GAZİANTEP\'te bir üreticinin ayçiçeği yağına soya karıştırdığı gerekçesiyle 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verilmesinin ardından \'hileli gıda\' yargılamalarında emsal olarak gösteriliyor. Kararı değerlendiren Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Büyükhelvacıgil, \"Özellikle karışımla ilgili artık işlerin kolay olmayacağını, artık insanların ben cezayı öderim yoluma devam ederim şekli bittiğini apaçık ilan etmiş oldu\" dedi. Gaziantep\'de bir sanayi sitesindeki bir firmada 2015?te yapılan bir denetimde üretilen ayçiçeği yağından alınana numunelerde yağ da soya yağı tespit edildi. Türk Gıda Kodeksine uygun olmayan bu ürünü üreten firma yetkilileri hakkında, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği ve Gaziantep Tarım İl Müdürlüğü, \'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş ve değiştirilmiş gıda bulundurma suçunun\' işlendiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından firma sahibi S.Y.,hakkında dava açıldı. Yaklaşık 3 yıl süren dava sonucunda Gaziantep 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, S.Y.,\'ye \'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti\' suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 5 gün adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme cezayı erteleyerek 1 yıl 6 ay boyunca S.Y.,\'nin denetime tabi tutulmasına karar verdi. BEN CEZAYI ÖDERİM YOLA DEVAM EDERİM ŞEKLİ BİTTİ Davaya taraf olan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Büyükhelvacıgil, bu tür kararların emsal olduğunu belirterek şunları söyledi: \"Yıllardır Yağ Sanayicileri Derneği olarak hep tağşiş ile ilgili var gücümüzle mücadele ettik. Dolayısıyla uzun süredir devam eden davalarımız vardı. Ama en sonunda güzel bir emsal karar çıktı. Özellikle karışımla ilgili artık işlerin kolay olmayacağını, artık insanların ben cezayı öderim yoluma devam ederim şekli bittiğini apaçık ilan etmiş oldu. Bundan sonra herkes son derece dikkatli, gıda güvenliğinde doğru düzgün, doğru üretim yapmalarının zorunluluk haline geldi. Tabii bu ister istemez ülkenin rekabet gücünü de etkiliyordu. Çünkü doğru firmalar uzun yıllar emek veriyorlar, işlerini doğru şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu firmaları ister istemez zarar görmüş oldu. İnşallah bu süreçten sonra bu kararın güzelliği ile birlikte bütün ülkeye gıda güvenliği konusunda emsal olabilecek burada buradan yola alınabilecek bir süreç hakim olur. Özellikle bu kararın TCK\'nın186\'ıncı maddesine göre alınmış olması da ayrı bir güzellik. Çünkü orada hürriyete engellemeye yönelik bir ibare vardı, o da yürütülmüş oldu. Bundan sonrası için ülkemiz gıda güvenliğinde daha sağlıklı daha düzgün adımlar atacak ve tüketicimizin çok daha rahat edebileceği bir hali yaşayacağımızı umut ediyorum. Para cezası artık geçici, bu cezalar caydırıcı olmazsa devam ediliyor. Tağşiş yapan bir firmanın asıl fiyattan öte bu tağşişten haksız kazanç elde etmiş oluyor. o nedenle de bu elde ettiği kar ödediği ceza onu rahatsız etmiyordu. Böyle olunca da bu şekilde sürekli üretmeye devam ediyorlardı. Artık bu süreçten sonra bu emsal kararlarla insanlar çok daha düzgün, çok daha doğru güvenilir ürünler üreteceklerini eminim.\"