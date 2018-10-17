T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) 'GIDADA GELECEK ENDİŞESİ' PANELİ

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSA'da, '16 Ekim Dünya Gıda Günü' kapsamında, 'Gıdada Gelecek Endişesi' konulu panel düzenlendi

17 Ekim 2018 22:14

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSA\'da, \'16 Ekim Dünya Gıda Günü\' kapsamında, \'Gıdada Gelecek Endişesi\' konulu panel düzenlendi.
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası ortaklığında Bursa Akademik Odalar Birliği\'nde gerçekleşen panele aynı zamanda gıda mühendisi de olan CNN Türk Editörü ve Spor Spikeri Emre Tilev de katıldı. Panelde bir sunum gerçekleştiren Emre Tilev, gelecekte savaşların su nedeniyle gerçekleşeceğini belirtti. Nüfus popülasyonunun artacağına ve bundan ötürü bugünkü besinleri bulmakta zorlanılacağına işaret eden Tilev, \"O yüzden öne çıkacak olan besinler genelde bugün Mars\'a gitmeyi planlayan insanların kullanmaya çalışacağı besinler olacak. Çünkü her 3 insandan birinin aç kalmasını bekliyoruz. Protein değeri yüksek besinleri, soylentleri tüketmeye başlayacağız\" ifadelerini kullandı. Sunumun ardından Emre Tilev\'e ve katılımcılara plaket takdim edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSADHA BURSAEkim Dünya Gıda GünüGelecek EndişesiTMMOB Gıda Mühendisleri Odası Ziraat Mühendisleri OdasıKimya Mühendisleri OdasıBursa Akademik Odalar BirliğiCNN Türk EditörüSpor Spikeri Emre TilevPanelde
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24