(Görüntülü) Gezi için yola çıkmışlardı en acı anı yaşadılar: 2 ölü

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Cengiz ÇOBAN- Ali KEREM BENGİ - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul -DHA - TEM Otoyolu Pendik mevkiinde kaza yapan motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşı öldü. Bir arkadaşı, ölen sürücünün elini tutarak uzun süre gözyaşı döktü.





SAKARYA\'YA GİDİYORLARDI



Kaza saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolunda Ankara istikameti Kurtköy gişeler yakınında meydana geldi. Arkadaşları ile buluşup Sakarya\'ya gitmek için motosikletiyle yola çıkan Şükrü Doğru (31) bilinmeyen nedenle motosikletinin kontrolünü kaybetti. Devrilerek yaklaşık 34 metre sürüklenen motosiklet bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Doğru\'nun arkasında oturan Şakir Şenol Kılıç\'ın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Kılıç da hastanede hayatını kaybetti.





ARKADAŞI ELİNİ TUTARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ



Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için dubalar koyarak güvenlik önlemi aldı.



ürücünün arkadaşları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Bir arkadaşı hayatını kaybeden sürücünün elini tutarak uzun süre gözyaşı döktü.



Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Cenazenin ve motosikletin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.